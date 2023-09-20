Щоб не зробити помилку у магазині: як швидко відрізнити натуральну олію від підробки

Олія – це один з найважливіших інгредієнтів у кулінарії. Важливо розуміти, як можна відрізнити натуральну олію від підробки, аби не придбати неякісний продукт.

Завжди приємно, коли страви надзвичайно смачні і корисні, і ключову роль у цьому відіграє якість олії, яку ви використовуєте. 24 Канал зібрав кілька простих порад, які допоможуть легко відрізнити якісну олію від сумнівного продукту.

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Перевірка запаху

Перший крок у визначенні якості олії – це запах. Якщо олія має приємний, чистий і природний аромат, це вже позитивний показник. Натуральні олії, такі як оливкова, соняшникова або кунжутна, мають характерні аромати, які легко розпізнати.

Якісна олія – це так важливо / Фото unsplash

Огляд пляшки і етикетки

Зверніть увагу на пляшку та етикетку олії. Оригінальні та якісні виробники зазвичай стараються створити привабливий та інформативний дизайн.

Уникайте продуктів з пляшками, які виглядають сумнівно або мають пошкоджені етикетки. На етикетці якісної соняшникової олії шукайте ДСТУ 4492:2005 або ДСТУ 9127:2021 (високоолеїнова).

Вигляд та смак

Якісна олія має бути прозорою, без будь-яких видимих осадів або відтінків. Якщо ви помічаєте осади або дивний колір – це може бути підозрілим знаком.

Смак також може розповісти вам багато про якість олії. Натуральна олія має характерний смак, який відповідає її виду. Якщо смак здається дивним, мутним або хімічним, це може бути показником підробки.

Не додавайте ці інгредієнти у банку з консервацією:продуктів.