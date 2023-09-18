Консервація – це справжня скарбниця різних смаків та ароматів. 24 Канал зібрав кілька важливих правил, яких слід дотримуватися, щоб отримати ідеальний результат.

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Деякі інгредієнти можуть негативно впливати на тривалість зберігання та безпеку консервованих продуктів.

Сирий часник

Сирий часник не рекомендується додавати у консервацію з кількох причин.

Перш за все тому, що цей продукт містить природні мікроорганізми, які можуть сприяти бактерійному росту в консервах. Це може збільшити ризик псування продуктів та погіршити їх якість та безпеку. Сирий часник має досить гострий та насичений смак і аромат. Додавання його до консервації може вплинути на смак і аромат інших інгредієнтів у банках, і не завжди це буде бажаним.

Щоб приготувати смачні закрутки, слід знати всі деталі / Фото unsplash

Замість того, щоб додавати сирий часник безпосередньо до консервів, бажано використовувати інші методи або обробку, такі як додавання часничного порошку або олії, які можуть бути безпечнішими і дозволять зберегти смак та аромат без псування продукту.

Майонез

Майонез – це продукт, який містить яйця та олію. Ці компоненти є ідеальним середовищем для росту бактерій, що може спричинити псування консервів або навіть створити серйозні ризики для здоров'я.

Під час обробки та зберігання майонез може втратити свою звичну консистенцію та стати рідким або згущеним. Це може вплинути на якість та смак консервованих продуктів. Майонез має виражений смак і аромат, які можуть вплинути на смак інших інгредієнтів у закрутках.

Це важливо знати: чи потрібно в аджику додавати олію.