Економія часу, сил та нервів: як швидко та легко помити картоплю
Джерело:тікток bendiusd
Миття картоплі навряд чи хтось вважає легким та приємним процесом. Втім, є спосіб полегшити собі життя та виконати роботу всього за кілька хвилин.
Домогосподарка зі США здобула неабияку популярність у США, поділившись оригінальним способом миття картоплі. Цей лайфхак дівчині передала бабуся, і вона користується ним кожного разу, як випадає потреба.
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Для того, щоб зекономити собі час та нерви, достатньо лише одного девайса – посудомийної машини. Дівчина показала, що потрібно лише розкласти картоплю у пристрій, обрати правильну програму – і йти займатися своїми справами.
Єдине, про що потрібно потурбуватися – відсутність миючого засобу у машинці та обрати саме лише полоскання. Буквально 4 хвилини – і справа буде зроблена,
– розповіла дівчина.
Як помити картоплю у посудомийці: відео
Як це часто трапляється, думки аудиторії у соціальній мережі розділилися. Противників цієї ідеї вистачає, проте здебільшого люди дивуються, як насправді легко можна помити картоплю.
- "Вау, це геніально";
- "Посудомийку потрібно купувати лише заради цього";
- "Ще не пробувала, але вже захоплююся", – коментують люди відео з лайфхаком.