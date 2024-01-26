Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція для новачків
Джерело:kalejdoskop renaty
Знайдеться мало людей, яким не до вподоби хрусткий салат з креветками чи ніжка вершкова паста. Готувати їх можна різноманітними способами – це чудовий універсальний продукт.
Креветки – це морські ракоподібні, які можна подавати в різних формах. Багато людей цінують їх за унікальний і ніжний смак. Рідко вони продаються готовими до вживання, однак страх перед складним очищенням продукту не повинен стати вам на заваді.
Не пропустіть Знадобиться гаряча вода або духовка: як швидко почистити горіхи
Чому так важливо чистити креветки
На перший погляд, панцир креветок доволі крихкий, але насправді об нього можна зламати зуби. Він не їстівний і може принести більше шкоди, ніж користі.
Однак найголовніше, що потрібно видалити – це кишки креветки. Вони впливають на смак цих ракоподібних. Страва може просто гірчити і бути несмачною.
Покрова інструкція:
- Для початку нам потрібно промити креветки під холодною проточною водою, краще в друшляку.
- Починаємо з того, що відрізаємо голову креветки (при купівлі заморожених креветок вони зазвичай без голови).
- Потім нам потрібно позбутися від шкаралупи. Ми знімаємо панцир, кожне кільце панцира стикається з черевною стороною креветки, тому ми починаємо звідти.
- Шкаралупа повинна зніматися дуже легко. Ми також можемо видалити ніжки, підчепивши їх пальцем – вони часто відриваються разом із панциром.
- Як тільки нам вдасться зняти панцир, єдиним елементом, який повинен залишитися, є хвіст. Ми можемо залишити його або видалити, все залежить від того, як ми хочемо подавати креветки.
- Щоб зняти хвіст, потрібно злегка натиснути на ту частину хвоста, яка з’єднується з тулубом, і трохи покрутити.
- Далі слід видалити кишку креветки.
- Розрізаємо креветки по всій спинці.
- Розкриваємо розріз і видаляємо темну вену, тобто кишку – іноді вена може бути порвана.
- Найпростіше це зробити за допомогою ножа або зубочистки.
- Креветки промити в холодній воді і обсушити на паперовому рушнику.
- Тепер креветки готові до приготування.