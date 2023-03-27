Якщо пекти картоплю – то лише так: швидкий рецепт ідеальної страви

27 березня 2023, 17:17
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Джерело:

ВВС Food

Печена картопля – це ситна та смачна страва, яка не потребує багатьох зусиль. Кілька простих кроків – і основа для смачної вечері або перекусу на роботу вже готова.

Запікати картоплю настільки просто та легко, що з цим може впоратися навіть дитина. Буквально кілька інгредієнтів, трішки очікування – і вам вже не потрібно турбуватися про те, щоб вся сім'я була ситою.

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Рецепт печеної картоплі

Час: від 30 хвилин до 1 години (в залежності від сорту картоплі)

Порцій: 8

Просто та дуже смачно / Фото Pexels

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Покладіть картоплю у каструлю та залийте водою. Додайте сіль, накрийте кришкою, доведіть до кипіння та варіть впродовж 15 хвилин.
  • Відцідіть картоплю та залиште на 10 хвилин.
  • У деко наливаємо олію та розігріваємо у духовці 10 хвилин.
  • Викладаємо картоплю на деко та готуємо близько 20 хвилин до готовності.
  • Перед подачею можна посолити, поперчити та додати спеції або трави.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська