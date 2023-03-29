Шинка копчена або варена: ідеальні пропорції маринаду
29 березня 2023, 19:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Шинка, приготована за цими рецептами, виходить дуже смачною. Головний секрет успіху – правильні пропорції маринаду.
Приготування шинки – справа непроста, але, дотримуючись кількох основних правил, справжні любителі м’яса впораються з цим завданням на "відмінно". Головне не поспішати, дотримувати інструкцій та не порушувати пропорції.
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Рецепт соковитої копченої шинки
Час: 7 годин
Порцій: 4
Приготування:
- Подрібнений часник разом з іншими інгредієнтами помісіть в каструлю. Додайте трохи води, щоб покрити інгредієнти, і варіть на повільному вогні приблизно 10 хвилин.
- Коли бульйон охолоне, поставте у нього м’ясо і залиште мінімум на 24 години.
- Витягніть м’ясо з маринаду, обмотайте марлею, щоб воно обвуглювалось, стягніть джгутом з натуральної мішковини та повішайте на гаки для копчення.
- Шинку необхідно коптити протягом 5 – 6 годин, а температура копчення має становити близько 55 – 60 градусів.
Рецепт вареної шинки
Час: 3 години
Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо промийте, обсушіть паперовим рушником, натріть сіллю і спеціями, скропіть олією та викладіть в миску.
- Накрийте фольгою і поставте в холодильник на 24 – 36 годин.
- Змішайте інгредієнти для розсолу у високій вузькій каструлі. Покладіть шинку (м'ясо має повністю зануритися в розсіл), накрийте каструлю кришкою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть під кришкою 10 хвилин.
- Дайте охолонути (приблизно 10 – 12 годин), потім знову закип'ятіть, варіть 10 хвилин, остудіть, знову закип'ятіть, варіть 10 хвилин, остудіть, обсушіть на паперовому рушнику.
- Готову шинку зберігати в холодильнику, перед подачею нарізати скибочками.
Смачного!