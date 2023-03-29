Шинка копчена або варена: ідеальні пропорції маринаду

Шинка, приготована за цими рецептами, виходить дуже смачною. Головний секрет успіху – правильні пропорції маринаду.

Приготування шинки – справа непроста, але, дотримуючись кількох основних правил, справжні любителі м’яса впораються з цим завданням на "відмінно". Головне не поспішати, дотримувати інструкцій та не порушувати пропорції.

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Рецепт соковитої копченої шинки

Час: 7 годин

Порцій: 4

Апетитне м’ясце / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 3 кілограми свинячої шинки;

– 180 грамів маринованої солі;

– 2 літри води;

– 6 зубчиків часнику;

– 0,5 чайної ложки запашного перцю;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– кілька лаврових листків;

– гілочка розмарину.

Приготування:

Подрібнений часник разом з іншими інгредієнтами помісіть в каструлю. Додайте трохи води, щоб покрити інгредієнти, і варіть на повільному вогні приблизно 10 хвилин.

Коли бульйон охолоне, поставте у нього м’ясо і залиште мінімум на 24 години.

Витягніть м’ясо з маринаду, обмотайте марлею, щоб воно обвуглювалось, стягніть джгутом з натуральної мішковини та повішайте на гаки для копчення.

Шинку необхідно коптити протягом 5 – 6 годин, а температура копчення має становити близько 55 – 60 градусів.

Рецепт вареної шинки

Час: 3 години

Порцій: 4

По-особливому соковито / Фото unsplash

Інгредієнти:

– приблизно 1 кг свинячої шинки;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка перцю;

– 1 столова ложка майорану;

– 1 чайна ложка гранульованого часнику;

– 1 чайна ложка солодкої копченої паприки;

– 2 столові ложки олії.

Маринад:

– 2 літри води;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 столова;

– ложка гірчиці 2 – 3 столові ложки солі;

– 2 лаврові листи;

– кілька зерен запашного перцю;

– 2 зубчики часнику;

– за бажанням: гілочка розмарину.

Приготування:

М'ясо промийте, обсушіть паперовим рушником, натріть сіллю і спеціями, скропіть олією та викладіть в миску.

Накрийте фольгою і поставте в холодильник на 24 – 36 годин.

Змішайте інгредієнти для розсолу у високій вузькій каструлі. Покладіть шинку (м'ясо має повністю зануритися в розсіл), накрийте каструлю кришкою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть під кришкою 10 хвилин.

Дайте охолонути (приблизно 10 – 12 годин), потім знову закип'ятіть, варіть 10 хвилин, остудіть, знову закип'ятіть, варіть 10 хвилин, остудіть, обсушіть на паперовому рушнику.

Готову шинку зберігати в холодильнику, перед подачею нарізати скибочками.

Смачного!