Кава – це не просто напій, а частина нашої повсякденної культури. Без неї вже важко уявити початок дня або дружні посиденьки.

Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

В кави є так багато секретів, що на їх вивчення потрібно витратити не один рік. Але є один простий секрет, який дозволить відчути тонкощі напою незалежно від того, яку каву ви полюбляєте.

Усе, що вам треба, це сіль, перець і трішечки вершкового масла. Вона так само підсилює смак, як і цукор, і прибирає гіркоту. Усе, що треба зробити, це додати трішки перед заварюванням.

Кава має багато секретів / Фото Pixabay

Після заварювання додаємо до кави перець горошком та залишаємо на 2 хвилини. Потім виймаємо горошок, додаємо до кави трішки вершкового масла та за бажанням чайну ложку цукру.

Така кава популярна в США та має назву Bulletproof. Вона не лише дуже смачна, а й дарує великий заряд енергії. Якщо ви не встигли поснідати, то не біда – горнятко такої кави точно дасть заряд на першу половину дня.