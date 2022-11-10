Як смачно приготувати печериці: уникаємо найбільшої помилки

Печериці – це особливий та багатьма улюблений інгредієнт чималої кількості страв. Це і прекрасний гарнір, і чудова основа для соусу чи супу. Про те, як правильно приготувати ці гриби і отримати ідеальну страву – у нашому матеріалі.

Неправильне смаження печериць може зробити їх м’якими та випустити з них воду. Що ж робити, щоб отримати соковиті і насичені гриби? Є кілька простих та практичних рішень!

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Як вибрати найкращі гриби

Як у багатьох інших випадках, правильний вибір продуктів є вирішальним. Печериці мають бути твердими і мати насичений колір: білий або коричневий. Свіжі і тверді гриби не потрібно очищати від шкірки – просто промийте і добре обсушіть. Очищати шкірку потрібно для кількаденних і трохи потемнілих грибів.

Поради для ідеальної страви / Фото vecteezy

Як смажити гриби

Використовуючи гриби, ми хочемо отримати смачну та соковиту страву. Хоча смажити гриби не здається складним заняттям, з них часто тече вода. В результаті вони стають м'якими та інколи – гіркими.

Смачний інгредієнт / Фото vecteezy

Важливо правильно спланувати смаження. Спочатку наріжте цибулю і викладіть її на розпечену сковорідку з розтопленим вершковим маслом. Тільки після цього варто додати печериці та обсмажити все на середньому вогні. Пам’ятайте, що під час смаження гриби не можна досолювати – саме від солі гриби розм’якшуються. Додайте її в самому кінці. Щоб додати їм смаку, під час смаження можна використати чорний перець.