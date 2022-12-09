Якщо борщ втрачає колір: у чому причина та що потрібно робити

Борщ – це справжня візитівка української кухні, яку так обожнюють у кожній родині. Ця страва доречна на столі завжди, але інколи трапляється, що її вигляд не такий апетитний, як ми хочемо.

Яскраво-червоний колір борщу – це те, за чим женеться кожна господиня. Цей параметр страви змушує усіх з нетерпінням чекати, коли можна буде розпочинати смачну трапезу.

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Інколи трапляється, що борщ занадто "блідий" або має вже аж занадто насичений колір. Не варто турбуватися – є прості способи, які допоможуть виправити ситуацію та надати страві ідеального вигляду.

Якщо борщ вийшов блідим

Борщ може втрачати колір, якщо перестаратися із часом приготування. Страва повинна бути на помірному вогні лише до готовності овочів.

Колір борщу так само важливий, як смак / Фото Pixabay

Якщо з якоїсь причини ви втратили пильність, а борщ став блідим – негайно реагуйте. Натріть або наріжте ще трохи буряка і додайте у борщ, він віддасть свій колір і страва виглядатиме апетитніше. Також наприкінці варіння варто додати трішки лимонного соку, який посилить колір борщу.

Якщо борщ занадто насичений

Буває, що борщ стає темно-бордовим, що не додає йому апетитності. Таке трапляється, якщо покласти у страву занадто багато буряку.

З цим випадком впоратися ще легше: треба додати води або вершків (якщо ви полюбляєте білий борщ). Але не надто старайтеся, щоб ситуація різко не стала зворотною. Усе треба додавати поволі та трішки чекати, щоб побачити результат.