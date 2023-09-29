Не лише квашена: що зробити з капусти на зиму
29 вересня 2023, 20:02Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Зі зміною сезонів приходить час готуватися до зими. Однією з найпопулярніших та корисних практик є консервація овочів для забезпечення себе свіжими та смачними стравами протягом холодних місяців.
Капуста – один з найпоширеніших овочів. Це популярний інгредієнт, який важливо зберегти на зиму. Існує безліч способів, які дозволяють насолоджуватися цим продуктом впродовж усього року.
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Капуста по-корейськи
Час: 1 година
Порцій: 4
– 1 головка капусти;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– гострий перець до смаку;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- Капусту нашинкуйте соломкою або на тонкі соломинки.
- Моркву подрібніть на стружку або відріжте тонкі соломинки.
- Цибулю, часник і гострий перець наріжте дрібно.
- Залийте капусту окропом (гарячою водою) на 5-10 хвилин.
- Змішайте всі інгредієнти разом, додайте сіль, цукор, оцет і олію. Залиште на 2 – 3 години.
- Зберігайте в банках у холодильнику.
Капуста по-грузинськи
Час: 1,5 години
Порцій:4
– 1 головка капусти;
– 1 морква;
– спеції до смаку (кмин, коріандр, сіль)
– 3 столові ложки лимонного соку.
Приготування:
- Капусту наріжте тонкими соломинками, моркву натріть на терці.
- Додайте спеції і сіль, перемішайте.
- Залийте соком лимона та перемішайте знову.
- Зберігайте в банках у прохолодному місці.
Маринована капуста
Час: 1 година
Порцій: 4
– 1 головка капусти;
– 1 літр води;
– 1 склянка оцту;
– 1 склянка цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 2 столові ложки солі;
– 5 гвоздик;
– 10 – 15 горошин чорного перцю;
– 3 лаврових листи.
Приготування:
- Капусту наріжте, дрібно нашаткуйте.
- Заваріть її окропом (гарячою водою) на 5 – 10 хвилин.
- У великому горщику змішайте воду, оцет, цукор, сіль і спеції. Доведіть до кипіння.
- Додайте капусту до киплячої розчину і готуйте 3 – 5 хвилин.
- Розкладіть готову капусту в банки, додайте лавровий лист та гвоздику.
- Залийте гарячим розчином і закрийте банки.
- Зберігайте ці консерви в прохолодному та темному місці.