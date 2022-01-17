Як не отруїтися сирими яйцями у стравах: поради шеф-кухаря

Як не отруїтися сирими яйцями у стравах, як правильно їх обробляти, щоб не потрапити до лікарні, розповідає кулінарного гуру, шеф-кухар Алекс Якутов.

Як правильно обробляти та вживати яйця, мабуть, мали б знати усі, але практика показує протилежне. Якби люди дотримувалися простих правил використання яєць, то про гостру кишкову інфекцію, якою можна заразитися через них, забули б всі.

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Дотримуйтеся простих порад від шеф-кухаря Алекса Якутова, та будьте впевнені у своєму здоров'ї.

Продуктове сусідство

Якщо ви купуєте яйця поштучно, потрібно обов'язково перекладати їх в окремий харчовий контейнер із кришкою. Після використання, обов'язково промийте його содою, миючими засобами та змийте окропом.

Вони не мають контактувати з жодними відкритими продуктами. А тим більше з тими, які не проходять термічну обробку. Тому яйця зберігають на дверцятах холодильника поруч із валеріанкою,

– сміється Якутов.

Сирі яйця можна розташувати в холодильнику поруч із продуктами, які зберігаються у закритих упаковках та баночках. Наприклад, біля кетчупу та майонезу.

Обов'язково мийте сирі яйця

Сальмонела, яка може спричинити гостру кишкову інфекцію, не живе всередині яйця, вона живе на шкаралупі.

Якщо ви купуєте домашні яйця в пуху та посліді – це небезпечно. Курка може хворіти, тоді там буде сальмонела,

– пояснює Алекс Якутов.



Сирі курячі яйця / Фото Metro

Перед тим, як поставити яйця у холодильник, обов'язково помийте їх, адже нічого складного в цьому немає.

Як помити сирі яйця

Наберіть в миску води та опустіть у неї яйця. (Або зробіть ще простіше – купіть помиті яйця з відповідною позначкою на упаковці.)

Використовуйте харчову соду, кухонні миючі засоби, спирт або окріп.

Ретельно мийте губкою кожне яйце. Змийте водою.

Дезінфікуємо в соусах

в холодильнику яйця можуть зберігатися близько місяця.

Якщо ви готуєте соус на основі сирого жовтка (майонез), обов'язково додайте кислоту – оцет чи лимонний фреш,

– радить Алекс.



Миємо сирі яйця / Фото Newsweek

Але навіть при такій обробці домашній майонез не повинен зберігатись у холодильнику понад добу, краще з'їсти його одразу.