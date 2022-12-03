Сухі млинці: у чому проблема та як її уникати

Млинці – чудова опція, коли не хочеться нічого вигадувати та просто насолодитися смачною їжею. Трапляється, що вони виходять надто сухими, але це можна легко попередити.

Млинці – це основа, до якої пасує будь-яка начинка або додатки. Вони однаково смакують як соленими, так і солодкими.

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Трішки борошна, води, молока, яйця, олія, дрібка солі та цукру, легке смаження – і страва готова. У декого досвід приготування млинців може сягати десятків років, але інколи трапляється проблема, коли вони виходять сухими і ламаються. Не варто розчаровуватися у своїй майстерності – всьому виною проста, але поширена помилка.

У чому проблема та як її уникнути

Перше, на що варто звернути увагу – консистенція тіста. Вона повинна нагадувати сметану. У погоні за тонкими млинцями часто роблять тісто більш рідким, внаслідок чого вони виходять надто сухими.

Справжня насолода / Фото Pixabay

Ще один секрет – після приготування млинці потрібно складати одне на одного. Таким чином вони будуть достатньо зволожені та не будуть ламатися при скручуванні.

Також потрібно зважати на вогонь – млинці смажаться на високій температурі короткий відрізок часу. Інколи страх пересмажити млинці спонукає зменшити вогонь, але це помилка – так ви лише збільшите шанси на те, що млинці вийдуть ламкими.

Вкрай важливою є й кількість олії. Не варто боятися додавати цей інгредієнт, адже саме він гарантує вдале смаження та, як результат, ніжність млинців.