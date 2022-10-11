Рецепт гречото – незвичної страви з гречки та сушених білих грибів
Джерело:Новий канал
Усім відомо, наскільки гречка є корисною та поживною. Однак впевнені, що не всі українці знають, що з цієї крупи можна приготувати незвичну страву з сушеними білими грибами – гречото.
Гречку зазвичай готують як гарнір, адже це – швидко, корисно і смачно. Або ж, коли каші було забагато на обід чи вечерю, вона стає основою для гречаників. Та насправді гречка може смакувати й по-італійськи. Шеф-кухар Алекс Якутов пропонує перевірити це, приготувавши гречото.
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Для рецепта знадобиться гречка, а також сушені білі гриби.
Гречото: рецепт страви
Інгредієнти:
– гречка – 100 грамів
– білі сушені гриби – 50 грамів
– цибуля – 0,5 головки середнього розміру
– вино біле – 50 грамів
– вершкове масло – 50 грамів
– часник – 2 зубчики
– пармезан або український козячий чи овечий твердий сир – 50 грамів
Приготування:
- Замочіть сушені гриби у 200 грамах води кімнатної температури. Залиште їх у посудині на кілька годин.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте її в сотейнику з часником. Якщо у вас немає сотейника, скористайтесь глибшою пательнею або каструлею з товстим дном.
- Коли цибуля стане золотистого кольору, додайте промиту гречку. Продовжуйте обсмажувати.
- Влийте до крупи з овочами 50 грамів вина. Продовжуйте приготування гречото, помішуючи вміст сотейника та випаровуючи рідину.
- Додайте невелику кількість води, що залишилась після замочування грибів. Готуйте страву, як ризото: помішуючи, випаровуйте рідину, після чого повторюйте процедуру, поки не закінчиться вода з грибів.
- Коли гречка буде на ¾ готова, додайте дрібно порізані білі гриби. Випаровуйте рідину.
- Наприкінці приготування страви додайте сіль та перець до смаку, а також вершкове масло.
- Перед подачею натріть зверху сир та перемішайте.
Смачного!