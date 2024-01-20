Як відрізнити натуральну розчинну каву від підробки: який напій найкращий

Кава – не просто напій, а справжній ритуал для сніданку, перерви на роботі або у навчанні. Все завдяки її аромату та смаку. Розчинна кава вирізняється своєю практичністю та швидкістю, тому не дивно, що вона користується великою популярністю.

Однією з головних переваг розчинної кави є зручність у приготуванні. Просто додайте гарячу воду до порції порошку – і ваша кава готова. Це ідеальний вибір для тих, хто веде активний спосіб життя і не завжди має час для традиційного заварювання кави. Проте серед великого різноманіття цих напоїв можна зустріти фальшивки. Як не нарватися на такий варіант – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке розчинна кава

Розчинна кава – це виріб, який виготовляється з обсмажених і помелених кавових зерен, які потім піддаються процесу сублімації або обсушуванню. Це дозволяє зберегти концентровані аромати та смак кави в порошковій формі.

Як відрізнити натуральний продукт від фальшивки

Відповідно до ДСТУ 4394:2005 "Кава натуральна розчинна" – це напій, який має швидко й повністю розчинятись у воді, як в гарячій, так і холодній. У першій — протягом 30 секунд, у другій — 3 хвилини. У якісній каві не має бути твердого осаду чи грудочок, які плавають на поверхні.

Незамінний напій / Фото unsplash

На упаковці справжньої кави має бути кілька важливих позначок. Перш за все зазначено, із зерен якого сорту її виготовлено та країну походження. Також важливий термін придатності.

Як обрати смачну розчинну каву

Зверніть увагу на склад — тут повинно бути 100% натуральна кава без добавок та штучних ароматизаторів. Якісний продукт вирізняється щільними великими гранулами однорідного світло-коричневого кольору. Якщо кава темна — вона пересмажена. Ступінь обсмажування кавових зерен впливає на смак розчинної кави.

Запах розчинної кави має бути насиченим, ароматним і приємним, створюючи неповторний букет для любителів цього напою.

До кави найбільше смакує: дізнайтеся як його обрати і не натрапити на підробку.