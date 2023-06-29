Якісний чорний шоколад – це як чудова окрема страва, так і компонент для великої кількості десертів. Є кілька ключових факторів, які допоможуть вам визначити справжній високоякісний шоколад і не стати жертвою підроблених кондитерських виробів. Про ці деталі читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Картопляні човники із курячим фаршем: смачні рецепти на щодень і свято

Інформація на упакуванні

Для початку уважно вивчіть список інгредієнтів на упаковці. Натуральний шоколад повинен містити мінімальну кількість інгредієнтів, як правило – це какао, масло, цукор і іноді ваніль. Уникайте продуктів із надмірною кількістю добавок, штучних ароматизаторів.

На упаковці справжнього шоколаду часто вказується відсоток какао. Вищий відсоток какао вказує на більш чистий і насичений смак шоколаду. Будьте обережні з солодощами, які матимуть низький відсоток какао, оскільки тоді вони розбавлені іншими інгредієнтами.

Неймовірна насолода / Фото unsplash

Як має виглядати справжній шоколад

Якісний натуральний шоколад повинен мати глянсову поверхню, а ще – насичений колір і гладку текстуру. Будьте обережні з продуктом, який виглядає тьмяно, оскільки це може свідчити про підробку. Натуральний шоколад має виразний і привабливий аромат.

Вдихніть запах шоколаду. У ньому повинні бути насичені нотки какао з відтінками фруктів, ванілі або інших присмаків, залежно від сорту. Якщо шоколад має слабкий або штучний запах, це може бути ознакою неякісного або підробленого товару. Справжній шоколад має оксамитову текстуру, яка плавно тане у роті. Шоколад у роті повинен розчинитися, якщо текстура неприємна або залишає прикрий присмак, це може свідчити про підробку шоколаду.

Як перевірити якість шоколаду в домашніх умовах

Є метод, яким ви можете скористатися для того, щоб визначити якість шоколаду. Просто занурте шматок солодкої насолоди у молоко. Якщо він розтане, то перед вами справжній шоколад.

Дізнайтеся, як виявити справжні мед та масло.