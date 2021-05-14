Як обрати стигле авокадо: поради шеф-кухаря Євгена Грибеника

Частенько бачите на полицях магазинів чи супермаркетів авокадо, але не купуєте, бо не знаєте, як правильно обрати стиглий плід? У нас є для вас кілька порад!

Популярний шеф-кухар та переможець 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами корисними порадами, як вибрати стиглий авокадо.

Читайте також Все підбирається під шеф-кухаря – Євген Грибеник розповів про новий тренд в ресторанному бізнесі

Обрати авокадо на справді досить просто, але за умови, що ви знаєте кілька правил відбору плоду. Як не помилитися при виборі авокадо, як обрати стиглий та не зіпсутий плід розповідає Євген Грибеник.

Як обрати стиглий авокадо

Візьміть плід в руки, стигле авокадо має піддаватися тиску при легкому натисканні на нього.

Щоб не пошкодити м'якоть, натискайте на плід не кінчиками, а подушечками пальців або долонею, – відзначив шеф-кухар Євген Грибеник.