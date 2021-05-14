Як обрати стигле авокадо: поради шеф-кухаря Євгена Грибеника

Частенько бачите на полицях магазинів чи супермаркетів авокадо, але не купуєте, бо не знаєте, як правильно обрати стиглий плід? У нас є для вас кілька порад!
Популярний шеф-кухар та переможець 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами корисними порадами, як вибрати стиглий авокадо.
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Обрати авокадо на справді досить просто, але за умови, що ви знаєте кілька правил відбору плоду. Як не помилитися при виборі авокадо, як обрати стиглий та не зіпсутий плід розповідає Євген Грибеник.
Як обрати стиглий авокадо
- Візьміть плід в руки, стигле авокадо має піддаватися тиску при легкому натисканні на нього.
Щоб не пошкодити м'якоть, натискайте на плід не кінчиками, а подушечками пальців або долонею, – відзначив шеф-кухар Євген Грибеник.
- Придивіться до місця кріплення плодоніжки: у стиглого авокадо це місце буде жовтуватим або світло-коричневим. У недозрілого плоду – світло-зеленим, а у перестиглого – темним.
- Зверніть увагу на колір і стан шкірки. Як правило, про зрілість авокадо говорить насичений темно-зелений колір шкірки. Пам'ятайте, що колір шкірки авокадо також залежить від його сорту. У авокадо Хаас шкірка темна, а от у сортів "Фуерте" чи "Зута", шкірка не темніє навіть після повного дозрівання. Якщо обираєте серед авокадо одного сорту, віддайте перевагу тому плоду, що темніше.