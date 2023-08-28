Як відрізнити натуральний чай від підробки: прості правила, які не дадуть схибити

Одним із найпопулярніших напоїв є чай. Ми часто заварюємо його вранці до сніданку, або під час роботи. Він також має властивість тонізувати організм та надавати бадьорості.

Здавалося б, що чай важко підробити, адже це цільні, або подрібнені листочки, висушені та акуратно запаковані у пакети. Проте, не все так просто. Як виявити фальсифікат, який часто продають недобросовісні виробники, – розповідаємо у матеріалі.

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Керуючись нашими порадами, ви зможете самостійно оцінити зовнішній вигляд сухого, завареного чаю і його упаковки.

Сухий чайний лист

Найважливішою ознакою хорошого чаю – є цілісній, акуратний лист . Він може бути ламаним, він може бути скручений в різні форми, але завжди повинен бути цілісним, з рівними краями.

. Він може бути ламаним, він може бути скручений в різні форми, але завжди повинен бути цілісним, з рівними краями. Рівномірний, однорідний колір листа, який відповідає сорту чаю: зелений чай – це зелений колір листа від яскраво до темно-зеленого. Листя чорного чаю може бути і темно-коричневим, і чорним.

листа, який відповідає сорту чаю: зелений чай – це зелений колір листа від яскраво до темно-зеленого. Листя чорного чаю може бути і темно-коричневим, і чорним. Розмір і форма листа можуть бути різними. Важливо, щоб в одній упаковці всі листи були одного розміру, без сторонніх домішок.

листа можуть бути різними. Важливо, щоб в одній упаковці всі листи були одного розміру, без сторонніх домішок. Вміст вологи дуже важливий індикатор якості. Від 3 до 7 відсотків вологи – це норма. Щоб перевірити, чи був чай ​​пересушений або повторно висушений, розітріть листок в руках. Якщо лист крихкий, чай не якісний.

дуже важливий індикатор якості. Від 3 до 7 відсотків вологи – це норма. Щоб перевірити, чи був чай ​​пересушений або повторно висушений, розітріть листок в руках. Якщо лист крихкий, чай не якісний. Запах сухого чайного листа завжди м’який, нерізкий, приємний.

Заварений чай

Колір завареного чаю завжди прозорий і відповідає сорту чаю: від жовтого до зеленого. Щодо смаку, то зелений чай буває гірким з двох причин: низька якість або неправильна температура води (правильна – до 85 градусів, у японських чаїв – до 75).

Звертайте також увагу на аромат чаю, він має бути м'яким, без різких ноток. Аромат заварки повинен бути приємним, яскравим і відповідати сорту чаю.

Чай в пакетиках

Пакетований чай – найпопулярніший у світі. Його зручно та комфортно використовувати, транспортувати в дорозі чи в подорожах. З цих причин, його найчастіше підробляють. Найчастіше в пакетики фасують невеликий ламаний лист, гранульований чай і чайний пил.

Смакуйте тільки натуральним чаєм та насолоджуйтеся ним щодня. Нехай наші поради допоможуть зробити правильний вибір при виборі якісного чаю.

Рецепт заварного чаю масала

– 1 літр молока;– 2 – 3 столові ложки чорного листового чаю;– мед;– імбир;– мелена кориця;– гвоздика;– зерна перцю;– мелений мускатний горіх;– кардамон;– аніс.

Приготування:

Ретельно промийте чайне листя холодною водою й залиште на кілька хвилин настоятися.

Доведіть молоко до кипіння, додайте в нього всі спеції.



Чай масала / Фото The times of India

Додайте до каструлі чорний чай і варіть напій ще 3 – 4 хвилини до отримання бежевого відтінку.

Зніміть чай з вогню й настоюйте під кришкою близько 5 хвилин.

Смачного!