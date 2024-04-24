Помилки не буде: як перевірити, чи паска добре спеклася

Кожна господиня хоче, аби її паска на Великдень була ідеальною. Особливо це стосується готовності. Як її перевірити? Є кілька способів.

Недостатньо спечена паска може бути вологою і неприємною на смак, а перепечена буде кришитися, а її сухість помітять усі. Отож, на які критерії орієнтуватися, аби не помилитися і досягнути ідеального результату?

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Візуальна перевірка

Перше, що потрібно зробити, — це оцінити зовнішній вигляд паски. Ідеальна паска має рівномірний золотисто-коричневий колір. Якщо верхня частина паски занадто світла, це може бути ознакою того, що вона недостатньо спечена. Якщо ж верх занадто темний або виглядає підгорілим, можливо, паску вже пересмажено.

Ідеальний результат / Фото Pixabay

"Звучання"

Легке постукування по дну паски може дати вам знати, чи її випечено добре. Паска повинна звучати "порожньо". Якщо звук тупий, це може вказувати на те, що всередині ще залишилася волога, тому краще продовжити час приготування.

Термометр для хліба

Один із найбільш точних способів переконатися, що паска добре спечена – використовувати кулінарний термометр. Вставте термометр в центр паски: ідеальна внутрішня температура для великодньої випічки повинна складати приблизно 88 – 93 градусів за Цельсієм.

Найпопулярніший варіант

Напевно, один із найбільш поширених способів – це звичайна зубочистка. Слід встромити її у випічку та вийняти. Суха зубочистка означає, що паска готова. Якщо ж ні – потрібно ще залишити її в духовці ще на якийсь час.