Якщо набридло довго та важко чистити гарбуз: метод, який займе всього кілька хвилин

Гарбуз – відомий подарунок осені, це універсальний продукт з якого можна приготувати чималу кількість страв, від десертів до супів. Про те, як швидко та без зусиль почистити цей овоч – у нашому матеріалі.

Багатьох недосвідчених кулінарів гарбуз відлякує тим, що його важко очистити від шкірки. Це заняття може займати багато часу, однак є спосіб, який не тільки прискорить очищення, а й перетворить його на легку забавку.

Цікаво Апетитний Геловін: 3 швидкі страви із курятини, які вразять гостей

Як швидко і легко почистити гарбуз

Якщо ви хочете без проблем очистити гарбуз від шкірки, його необхідно спочатку порізати на дрібні шматочки і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Скибочки потрібно викладати на деко шкіркою вниз.

Через 30 хвилин вийнятий з духовки овоч потрібно остудити. Тепер ви можете легко відокремити м'якуш від шкірки. Час, проведений у теплі, зробив гарбуз надзвичайно м’яким.

Що можна приготувати з запеченого гарбуза

Приготований таким чином гарбуз відмінно підходить для приготування різних страв:

крем-суп;

салат з печеного гарбуза з сиром фета і яйцем;

рагу з гарбуза та курятини;

вареники.

Що з цього готувати – кожна господиня обере на свій смак.