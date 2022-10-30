Якщо набридло довго та важко чистити гарбуз: метод, який займе всього кілька хвилин
Джерело:przyslij przepis
Гарбуз – відомий подарунок осені, це універсальний продукт з якого можна приготувати чималу кількість страв, від десертів до супів. Про те, як швидко та без зусиль почистити цей овоч – у нашому матеріалі.
Багатьох недосвідчених кулінарів гарбуз відлякує тим, що його важко очистити від шкірки. Це заняття може займати багато часу, однак є спосіб, який не тільки прискорить очищення, а й перетворить його на легку забавку.
Цікаво Апетитний Геловін: 3 швидкі страви із курятини, які вразять гостей
Як швидко і легко почистити гарбуз
Якщо ви хочете без проблем очистити гарбуз від шкірки, його необхідно спочатку порізати на дрібні шматочки і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Скибочки потрібно викладати на деко шкіркою вниз.
Через 30 хвилин вийнятий з духовки овоч потрібно остудити. Тепер ви можете легко відокремити м'якуш від шкірки. Час, проведений у теплі, зробив гарбуз надзвичайно м’яким.
Що можна приготувати з запеченого гарбуза
Приготований таким чином гарбуз відмінно підходить для приготування різних страв:
- крем-суп;
- салат з печеного гарбуза з сиром фета і яйцем;
- рагу з гарбуза та курятини;
- вареники.
Що з цього готувати – кожна господиня обере на свій смак.