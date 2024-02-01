Чи потрібно олію зберігати олію в холодильнику: пояснення "на пальцях"

Зберігання олії – це не те, про що господині часто задумуються. А дарма, адже цей продукт ми використовуємо ледь не щодня у великій кількості рецептів.

Як і будь-який інший продукт, олія потребує правильного зберігання. Температура, світло, доступ кисню – важливо врахувати кілька параметрів.

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Часто ми зберігаємо олію в шафках або на поверхні, рідше – у холодильнику. Яке ж рішення правильне? Насправді все залежить від того, про яку саме олію йде мова.

Зберігання олії: прості правила

Перше, про що потрібно пам'ятати – на олію не мають потрапляти прямі сонячні промені. Також важливо, аби це місце було сухим, а температура – невисокою, ідеальний варіант – між 8 та 15 градусами за Цельсієм.

Повсякденний та незамінний продукт / Фото Pixabay

Після використання пляшки потрібно добре та щільно закривати. Було б добре, якби вони були темного кольору.

Що стосується зберігання олії в холодильнику, то до цього способу варто вдаватися лише у рідкісних випадках, коли ви купуєте соєву або реп'яхову олію. Втім, деякі кулінари радять зберігати в холодильнику і соняшникову олію, адже так вона краще зберігає свої властивості та більш якісно впливає на смак страви.

Що стосується оливкової олії, то ставити її в холодильник непотрібно, однак варто потурбуватися, аби вона залишалася у затіненому місці.