Великодні заготовки: як правильно зберігати ковбасу та інші м’ясні продукти
Джерело:smakosze
Підготуватися до свят заздалегідь – завжди гарна ідея. Втім, потрібно гарно потурбуватися про те, аби страви не втратили апетитний вигляд та дивовижний смак.
М’ясна нарізка – обов’язковий компонент будь-якого свята, особливо на Великдень. Через заклопотаність можна приготувати або ж купити м’ясні страви заздалегідь, проте тоді виникає запитання, як правильно все зберігати.
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Шинка, шпондер чи ковбаса будуть довше залишатися свіжими, якщо подбати про правильні умови зберігання. Після покупки або ж приготування на власній кухні недостатньо просто поставити їх в холодильник. Підказуємо, що робити, щоб сповна насолодитися смаком улюблених продуктів навіть через кілька днів.
Де зберігати
Найкраще зберігати скибочки шинки, загорнуті в пергаментний папір, на середній полиці холодильника. Вони добре зберігаються 3 – 5 днів. Температурний режим – від 2 до 7 градусів.
Які м'ясні продукти довше залишаться свіжими
Продукти з високою гідратацією, такі як сосиски або паштети, а також шинка, повинні бути з’їдені впродовж 4 – 5 днів після покупки, якщо вони не були спеціально підготовлені для тривалого зберігання.
Якщо ви не хочете занадто часто ходити по магазинах, непогано буде запастися в’яленим м’ясом. Зазвичай воно має довший термін придатності і не втрачає своїх властивостей навіть через тиждень після покупки. Це можна пояснити меншим вмістом води, але такі продукти також варто зберігати лише у холодильнику.
Для того, щоб м'ясні продукти довше були свіжими, їх не можна зберігати у фользі. Так перекривається циркуляція повітря, що сприятиме накопиченню вологи, внаслідок чого м’ясо швидко вкриється пліснявою.