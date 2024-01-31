Як швидко почистити часник: допоможе простий фокус з мікрохвильовкою

Часник – важливий додаток до великої кількості страв. Фактично його використовують у кожній кухні світу, тож знати, як з ним працювати, треба кожному.

Часник перед додаванням у страву потрібно почистити, однак настрій до цього є не завжди. На щастя, є швидкий та перевірений метод, який дозволяє це зробити, не докладаючи зусиль.

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Як легко очисти часник

Очистити часник можна легко і швидко. Якщо ви все життя відрізали кінчики зубчиків і видаляли шкаралупу шматочок за шматочком, то ускладнювали собі життя.

на швидке очищення часнику:Перший спосіб – це не що інше, як просто подрібнення зубчика часнику. Вам знадобиться лише широкий ніж і обробна дошка або плоска стільниця. Зубчик часнику притискаємо ножем і злегка вдаряємо, від чого шкаралупа знімається без проблем.Другий, трохи ефективніший спосіб почистити часник – помістити неочищені зубчики в банку і енергійно струсити впродовж декількох секунд. Удари зубчиків один про одного і об стінки ємності призведуть до того, що шкірка сама відпаде.Останній спосіб вимагає використання мікрохвильової печі. Просто нагрійте зубчик часнику приблизно впродовж 10 секунд, і шкірка майже зникне сама. Важливо, що при такому обережному нагріванні часник повністю збереже смакові властивості.

Незамінний інгредієнт / Фото unsplash

Як обрати часник у магазині

Часник повинен мати пружні, неушкоджені головки зі складними зубцями. Уникайте часнику з ознаками проростання, плям або плісняви.

Якісний часник повинен мати сильний і ароматний запах. Вибирайте важкі головки часнику, оскільки це може свідчити про їхню свіжість та якість. Уникайте легких головок, які можуть бути висушеними або несвіжими.

Роблять все, але чи правильно – питання: як приготуватиїжу.