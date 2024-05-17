Завдяки цьому лайфхаку луска відпаде сама: як легко почистити рибу без ножа

Є один неймовірний спосіб, який дозволяє швидко очистити рибу без ножа і менш ніж за 60 секунд. Просто, швидко і без зайвого безладу!

Риба – дуже смачний продукт. Луска, що розлітається по всій кухні, зростаючий безлад і нервозність не сприяють радості навіть від найсмачнішої страви. Проте є один спосіб, який перетворить чищення риби на рутинну справу.

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Чим можна легко та швидко почистити рибу

Пропонуємо вам простий, але швидкий спосіб зняти луску з риби за допомогою ложки. Це дійсно блискучий і простий спосіб лущення риби.

Така смачна рибка / Фото unsplash

За допомогою ребра ложки з боку хвостика підчепіть лусочки та рішуче рухайте їх до голови. Принадність цього методу в тому, що прибирання відбувається швидко і зберігається порядок. Нічого не розбризкується по кухні. Це спосіб такий хороший тому, що закруглена ложка запобігає розбризкуванню.

Яку рибу можна почистити ложкою

Цей спосіб очищення риби від луски можна використовувати для будь-якої риби з великою лускою. Підходить для чищення коропа, білого амура, карася, окуня та форелі.