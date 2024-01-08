Дізнайтеся як правильно: чи треба мити квашену капусту перед приготуванням

Квашена капуста – це той продукт, який є у кожній українській хаті. Як його потрібно правильно приготувати, щоб смак та поживність злилися у гармонії?

Інколи квашена капуста може бути занадто кислою, і тоді деякі господині можуть промити капусту. Але це – помилка. Існує інший спосіб, яким варто скористатися у таких випадках.

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Чи необхідно мити капусту

Квашена капуста – дуже корисний додаток до вечері. Вона має кислий смак, тому деякі люди промивають її перед використанням. Цього робити не потрібно.

Капуста починає бродити від тих бактерій, які знаходяться на поверхні листя, і змивати їх не варто. Промивання капусти позбавить її поживних інгредієнтів, залишаючи в основному целюлозу та лігнін, тобто клітковину, яка будує клітини рослин і не розчиняється у воді.

Що робити з надто кислою капустою

Якщо капуста занадто кисла, краще віджати з неї сік та приправити спеціями. Замість того, щоб промивати квашену капусту, просто оберіть правильні спеції.

Майоран, ялівець або кмин – це прянощі, які чудово підкреслюють смак капусти, пом’якшують кислинку та роблять страву неймовірною. Також можна додати білокачанну капусту: смак залишиться виразним, але зайва кислотність зникне.

Рецепт гуляшу з капустою та м'ясом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 800 грамів нежирної свинини (бажано лопатки);– 2 великі цибулини;– 600 грамів квашеної капусти;– 0,5 літра бульйону;– 2 столові ложки вершкового масла;– паприка до смаку;– кмин до смаку;– перець запашний до смаку;– лавровий лист до смаку;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Очистіть м'ясо і наріжте його кубиками. Цибулю очистити і нарізати кружальцями. У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло. Додати цибулю і обсмажити до прозорості. Додати нарізане м’ясо і смажити кілька хвилин, часто помішуючи. Наріжте капусту. Якщо він занадто кислий, його можна обережно змити. Додайте в горщик. Залийте все бульйоном. Додайте лавровий лист і запашний перець. Варіть на повільному вогні до м’якості м’яса (приблизно 40 – 60 хвилин), періодично помішуючи. Приправте солодкою паприкою, кмином, сіллю та перцем до смаку. Подавати з хлібом чи картоплею.

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