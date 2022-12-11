Коли є багато гарбуза: як його заморозити без втрати смаку

Якщо у вашій кладовці або погребі ще залишилися запаси гарбуза, а готувати з нього не дуже хочеться, то можна скористатися заморожуванням. Якщо все зробити правильно, то він не втратить свій смак навіть через місяці.

Заморожування – це процес, який дозволяє зберігати овочі та фрукти впродовж тривалого часу. Втім, він потребує знання деяких секретів, інакше продукти можуть втратити свій смак, що поставить під сумнів сенс їхнього зберігання.

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Як правильно заморожувати гарбуз

Якщо все зробити правильно, то гарбуз збереже свої смакові та корисні властивості. Заморожування дозволяє зберегти усі цінні макроелементи, на відміну від сушіння та пастеризації.

Гарбузова насолода цілий рік / Фото Cookery

Перше, що потрібно знати: гарбуз можна морозити або сирим, або у вигляді пюре після запікання. В обидвох випадках ми збережемо смак та корисні елементи продукту, тож яким способом скористатися – сміливо обирайте на власний розсуд.

Якщо захочете зберегти гарбуз сирим, його потрібно помити, почистити, нарізати на кубики або натерти грубою соломкою. У випадку з печеним гарбузом його не треба очищати від шкірки, вона легко відділиться сама після запікання.

Важливу роль відіграє упаковка. Ідеальним варіантом будуть герметичні пластикові контейнери, або маленькі спеціальні мішечки, які дозволять поділити гарбуз на порції та використовувати при потребі у невеликій кількості. Якщо ви пакуєте кубики гарбуза у пакети – не накладайте їх щільно, аби вони не злиплися.

Що стосується термінів зберігання, то тут все доволі просто. Гарбузове пюре може бути у морозилці до 3 місяців, кубики сирого гарбуза – до року.