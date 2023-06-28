З нього шашлик не вийде: як правильно обирати м'ясо

Влітку найчастіше ми збираємося з друзями на відпочинок з вогнищем та мангалом. Зазвичай під час відпочинку смажать м'ясо, готують прості, але свіжі закуски. Проте, наїдки може зіпсувати неправильно вибране м'ясо для головної страви – шашликів.

Запорука вдало приготованих шашликів – правильний вибір м'яса. Саме воно, а не маринад чи додаткові інгредієнти для гарніру відіграє важливу роль у страві.

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Яке м'ясо обрати для шашлику

Для соковитого шашлику зазвичай вибирають свинину, яловичину, баранину або курку. Всі ці види м'яса чудово підходять для смаження на вогні на шпажках чи шампурах.

Найчастіше обирають саме свинину або курятину. Це універсальне м'ясо, воно є скрізь та вибір досить широкий. Свинина для шашлику повинна бути світло-рожева і з невеликим жирком. Підходить для шашлику "ошийок" та корейка. Щодо курятини: готувати можна як з дієтичного філе, так і з м'яса стегна чи гомілок.

Яловиче м'ясо для шашлику вибирають рідше. Найкраще для страви підійде вирізка.

Баранину зазвичай використовують в Грузії. Для шашлику вибирайте вирізку, корейку або м'якуш задньої частини молодого баранчика.

Як обрати якісне м'ясо для шашлику

Обирайте охолоджене м'ясо . Щоб відрізнити охолоджене м'ясо від розмороженого – натисніть на нього пальцем: воно повинно бути пружним.

. Щоб відрізнити охолоджене м'ясо від розмороженого – натисніть на нього пальцем: воно повинно бути пружним. Понюхайте м'ясо перед покупкою. Запах не повинен бути неприємним. Не купуйте затхле, хімічне та гниле м'ясо.



Барбекю / Фото Kix

Спробуйте його на дотик . М'ясо не повинне бути вологим, липким, не повинне сочитися кров'ю.

. М'ясо не повинне бути вологим, липким, не повинне сочитися кров'ю. Купуйте цілий шматок м'яса, щоб власноруч нарізати його порційними шматочками.

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