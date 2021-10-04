Як правильно обрати та швидко зварити квасолю: корисні лайфхаки

Інколи так хочеться скуштувати запашну осінню страву із квасолі, але без кількагодинного замочування це видається неможливим. Існує чимало порад про те, як правильно та швидко зготувати квасолю.

Квасоля – це смачний, ситний та доступний продукт, який багатий вітамінами групи В, фолієвою кислотою, залізом та магнієм. У квасолі багато рослинного білка, а ще це універсальний інгредієнт, який можна поєднати із чималою кількість страв.

Читайте також Бджола здатна об'єднати – аграрія, пасічника та людство загалом, – провідний спеціаліст МХП

Для того, щоб квасоля швидко зварилася, існує один простий спосіб.

У квасолі міститься у 2 рази більше білка, ніж у пшениці / Фото unsplash

Квасолю необхідно ретельно промити та залити водою. Коли вода закипить – вимкніть вогонь і дайте квасолі настоятися 40 хвилин. Такий спосіб принесе результат, наче квасоля замочувалася у воді цілу ніч.

Регулярне вживання квасолі запобігає розвитку діабету / Фото unsplash

Коли мине 40 хвилин, злийте воду, наберіть іншу та варіть квасолю ще годину, поки на бобах не з'являться маленькі тріщинки. Це ознака того, що боби зварилися.

Коли квасоля буде готовою, додайте до неї сіль та поваріть ще 5 хвилин. Важливо не додавати сіль раніше, оскільки це може збільшити час готування страви.

Квасоля багата на залізо / Фото unsplash

При купівлі слід ретельно обирати квасолю та перевіряти термін її виготовлення та термін придатності. Чим довше квасоля лежить, тим вона більше пересихає, тому на ніжний смак розраховувати у такому випадку не варто.