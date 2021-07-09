Як правильно покривати десерти дзеркальною глазур'ю: поради кондитера
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Все більше десертів на вітринах сучасних кондитерських покривають блискучою дзеркальною глазур'ю. Ви, мабуть, не раз задумувалися, як та з чого її готують та в чому "магія" цього декору? Єлизавета Глінська залюбки поділилася корисними порадами та секретами приготування й декорування дзеркальної глазурі!
Дзеркальну глазур використовують для декорування мусових десертів: тортів та тістечок. Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами цінними порадами щодо правильного використання дзеркальної глазурі, адже зізналася, що читачі часто запитують її саме про цей вид декору.
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З чого готують дзеркальну глазур
Дзеркальна глазур готується з шоколаду, желатину, води, сиропу глюкози, вершків або згущеного молока. Сироп глюкози в рецепті можна замінити на мед й отримати десерт з яскравим смаком.
Торт з дзеркальною глазур'ю та велюром / Фото Кендішоп
Шоколад в глазурі повинен бути виключно до 70%, чим більше відсотків какао у ньому, тим він буде матовий.
Секрети дзеркальної глазурі
Приготувати дзеркальну глазур доволі просто, але є певні нюанси.
- Дзеркальну глазур не можна збивати вінчиком. Цей спосіб утворює багато повітряних бульбашок, від яких потім важко позбутися.
- Перебивайте глазур тільки ручним блендером з насадкою для емульгації. Варто також тримати блендер під кутом та не виймати його ніжку з чаші.
- Не поспішайте одразу наносити глазур на десерт, їй потрібно стабілізуватися протягом 24 годин.
Як покрити торт дзеркальною глазур'ю
- Перед декоруванням десерту прогрійте глазур до 40 – 45 градусів, перебийте блендером та дайте трішки охолонути при кімнатній температурі до 32 – 34 градусів.
- Наносити глазур потрібно тільки на заморожені десерти.
- ️Перед початком декорування десерту помістіть його на підставку меншого розміру, далі впевненими рухами по колу вилийте дзеркальну глазур. розрівняйте та зачекайте доки вона стече.
Тістечка в дзеркальній глазурі / Фото Апетитто
- Зніміть з основи залишки покриття та обережно перенесіть виріб на тортівницю.