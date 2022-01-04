Як правильно приготувати бичачий хвіст: рецепт від шеф-кухаря
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Страви з хвостів готують вкрай рідко, хоч вони надзвичайно смачні, а їхній смак підкорив не одного гурмана. Щоб познайомити вас з правильним приготуванням бичачих хвостів, Володимир Ярославський поділився своїм фірмовим рецептом.
Ми не знаємо чи куштували ви раніше бичачі хвости, але їх м’ясо дуже смачне, хоча і потребує часу на приготування. Отож не зволікайте, нумо готувати разом!
Читайте також Смачні страви на Новий рік: курочка у вишневому маринаді, рулет із паприкою та гомілки з карі
Рецепт бичачих хвостів
- Час: 8 годин
- Порції: 4
Фото Володимира Ярославського
– 1,5 кілограми хвостів;
– 200 грамів моркви;
– 220 грамів цибулі;
– 70 грамів селери;
– 25 грамів часнику;
– 200 – 220 грамів грибів;
– 40 – 50 грамів олії;
– 150 грамів червоного сухого вина;
– бульйон чи вода;
– улюблені страви і спеції;
– помідори за бажанням.
Приготування:
- Розріжте хвости між суглобами. Обсмажте їх на сковорідці до рум'яної скоринки. Відкладіть, щоб охололи.
Фото Володимира Ярославського
- У окремій сковорідці по черзі обсмажте овочі: моркву, цибулю, селеру, часник.
- Додайте гриби, а зверху викладіть хвости. Залийте страву вином і дайте йому закипіти.
- Влийте в каструлю воду або бульйон, спеції та трави.
Фото Володимира Ярославського
- Накрийте все пергаментом, можна навіть кілька шарів, вирізаємо, як сніжинку️️️ – це потрібно, щоб волога не виходила.
- Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на повільному вогні 6 – 7 годин. Коли хвости стануть м’які – страва готова.
Фото Володимира Ярославського
- На гарнір можна зробити пюре з батату, картоплі або інших улюблених овочів.
Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Я не знаю чи куштували ви раніше бичачі хвости, але їх м’ясо дуже смачне, хоча і потребує часу на приготування. Даю рецепт приготування на кістці, але, якщо у вас буде бажання, після приготування кістку можна відділити, обібрати м‘ясо і зробити "рагу". Потім можна використовувати його вже для пирогів чи у пасту!
Знадобиться:
- 1.5 кг хвостів
- 200 г моркви
- 220 г цибулі
- 70 г стебло селери
- 25 г часнику
- 200 – 220 г грибів
- 40 – 50 г рослинної олії
- 150 г червоного сухого вина
- Бульйон чи вода
- Трави, сіль, чорний та духмяний перець
- Можна додати ще томатів, за бажанням.
Приготування:
1. Хвости ріжемо по суглобу. Попасти - не проста задача.
2. Обсмажуємо шматки до рум'яності. Відкладаємо.
3. Обсмажуємо по черзі, додаючи прямо у каструлю, довільно нарізані моркву, цибулю, селеру та часник (!останнім).
4. Додаємо гриби, кладемо хвости, заливаємо вином і даємо йому закипіти.
5. Додаємо трохи рідини чи бульйону, сіль та перці за смаком.
6. Все накриваємо пергаментом. Можна навіть у 2 шари. Вирізаємо, як сніжинку – це потрібно, щоб волога не виходила.
7. Накриваємо кришкою і на повільному вогні тушкуємо 6-7 годин. При необхідності додаємо води, в міру випаровування рідини. Коли хвости стануть неймовірно м’які, страва готова. Перевіряємо соус на смак і доводимо до смаку сіллю. Трішечки уварюємо. Якщо треба, зайвий жир знімаємо ложкою, загущуємо соусом Ру.
8. Подаємо шматками разом с соусом.
На гарнір можна зробити пюре з батату:
1. Батат очищаємо, нарізаємо довільно, трішечки обсмажуємо на олії, додаємо води під рівень картоплі і під кришкою томимо 30-35 хвилин.
2. Коли батат став м’яким, перетираємо його, як пюре, долаємо сіль, вершки або молоко і вершкове масло.
Все! Можна смачно їсти!