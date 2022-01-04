Як правильно приготувати бичачий хвіст: рецепт від шеф-кухаря

Страви з хвостів готують вкрай рідко, хоч вони надзвичайно смачні, а їхній смак підкорив не одного гурмана. Щоб познайомити вас з правильним приготуванням бичачих хвостів, Володимир Ярославський поділився своїм фірмовим рецептом.

Ми не знаємо чи куштували ви раніше бичачі хвости, але їх м’ясо дуже смачне, хоча і потребує часу на приготування. Отож не зволікайте, нумо готувати разом!

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Рецепт бичачих хвостів

Час: 8 годин

8 годин Порції: 4



Фото Володимира Ярославського

– 1,5 кілограми хвостів;– 200 грамів моркви;– 220 грамів цибулі;– 70 грамів селери;– 25 грамів часнику;– 200 – 220 грамів грибів;– 40 – 50 грамів олії;– 150 грамів червоного сухого вина;– бульйон чи вода;– улюблені страви і спеції;– помідори за бажанням.

Приготування:

Розріжте хвости між суглобами. Обсмажте їх на сковорідці до рум'яної скоринки. Відкладіть, щоб охололи.



Фото Володимира Ярославського

У окремій сковорідці по черзі обсмажте овочі: моркву, цибулю, селеру, часник.

Додайте гриби, а зверху викладіть хвости. Залийте страву вином і дайте йому закипіти.

Влийте в каструлю воду або бульйон, спеції та трави.



Фото Володимира Ярославського

Накрийте все пергаментом, можна навіть кілька шарів, вирізаємо, як сніжинку️️️ – це потрібно, щоб волога не виходила.

Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на повільному вогні 6 – 7 годин. Коли хвости стануть м’які – страва готова.



Фото Володимира Ярославського

На гарнір можна зробити пюре з батату, картоплі або інших улюблених овочів.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Я не знаю чи куштували ви раніше бичачі хвости, але їх м’ясо дуже смачне, хоча і потребує часу на приготування. Даю рецепт приготування на кістці, але, якщо у вас буде бажання, після приготування кістку можна відділити, обібрати м‘ясо і зробити "рагу". Потім можна використовувати його вже для пирогів чи у пасту!

Знадобиться:

1.5 кг хвостів

200 г моркви

220 г цибулі

70 г стебло селери

25 г часнику

200 – 220 г грибів

40 – 50 г рослинної олії

150 г червоного сухого вина

Бульйон чи вода

Трави, сіль, чорний та духмяний перець

Можна додати ще томатів, за бажанням.

Приготування:

1. Хвости ріжемо по суглобу. Попасти - не проста задача.

2. Обсмажуємо шматки до рум'яності. Відкладаємо.

3. Обсмажуємо по черзі, додаючи прямо у каструлю, довільно нарізані моркву, цибулю, селеру та часник (!останнім).

4. Додаємо гриби, кладемо хвости, заливаємо вином і даємо йому закипіти.

5. Додаємо трохи рідини чи бульйону, сіль та перці за смаком.

6. Все накриваємо пергаментом. Можна навіть у 2 шари. Вирізаємо, як сніжинку – це потрібно, щоб волога не виходила.

7. Накриваємо кришкою і на повільному вогні тушкуємо 6-7 годин. При необхідності додаємо води, в міру випаровування рідини. Коли хвости стануть неймовірно м’які, страва готова. Перевіряємо соус на смак і доводимо до смаку сіллю. Трішечки уварюємо. Якщо треба, зайвий жир знімаємо ложкою, загущуємо соусом Ру.

8. Подаємо шматками разом с соусом.

На гарнір можна зробити пюре з батату:

1. Батат очищаємо, нарізаємо довільно, трішечки обсмажуємо на олії, додаємо води під рівень картоплі і під кришкою томимо 30-35 хвилин.

2. Коли батат став м’яким, перетираємо його, як пюре, долаємо сіль, вершки або молоко і вершкове масло.

Все! Можна смачно їсти!