Як правильно приготувати бичачий хвіст: рецепт від шеф-кухаря

4 січня 2022 , 21:04
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Страви з хвостів готують вкрай рідко, хоч вони надзвичайно смачні, а їхній смак підкорив не одного гурмана. Щоб познайомити вас з правильним приготуванням бичачих хвостів, Володимир Ярославський поділився своїм фірмовим рецептом.

Ми не знаємо чи куштували ви раніше бичачі хвости, але їх м’ясо дуже смачне, хоча і потребує часу на приготування. Отож не зволікайте, нумо готувати разом!

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Рецепт бичачих хвостів

  • Час: 8 годин
  • Порції: 4


Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 1,5 кілограми хвостів;
 – 200 грамів моркви;
 – 220 грамів цибулі;
 – 70 грамів селери;
 – 25 грамів часнику;
 – 200 – 220 грамів грибів;
 – 40 – 50 грамів олії;
 – 150 грамів червоного сухого вина;
 – бульйон чи вода;
 – улюблені страви і спеції;
 – помідори за бажанням.

Приготування:

  1. Розріжте хвости між суглобами. Обсмажте їх на сковорідці до рум'яної скоринки. Відкладіть, щоб охололи.


Фото Володимира Ярославського

  1. У окремій сковорідці по черзі обсмажте овочі: моркву, цибулю, селеру, часник.
  1. Додайте гриби, а зверху викладіть хвости. Залийте страву вином і дайте йому закипіти.
  1. Влийте в каструлю воду або бульйон, спеції та трави.


Фото Володимира Ярославського

  1. Накрийте все пергаментом, можна навіть кілька шарів, вирізаємо, як сніжинку️️️ – це потрібно, щоб волога не виходила.
  1. Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на повільному вогні 6 – 7 годин. Коли хвости стануть м’які – страва готова.


Фото Володимира Ярославського

  1. На гарнір можна зробити пюре з батату, картоплі або інших улюблених овочів.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Я не знаю чи куштували ви раніше бичачі хвости, але їх м’ясо дуже смачне, хоча і потребує часу на приготування. Даю рецепт приготування на кістці, але, якщо у вас буде бажання, після приготування кістку можна відділити, обібрати м‘ясо і зробити "рагу". Потім можна використовувати його вже для пирогів чи у пасту!
Знадобиться:

  • 1.5 кг хвостів
  • 200 г моркви
  • 220 г цибулі
  • 70 г стебло селери
  • 25 г часнику
  • 200 – 220 г грибів
  • 40 – 50 г рослинної олії
  • 150 г червоного сухого вина
  • Бульйон чи вода
  • Трави, сіль, чорний та духмяний перець
  • Можна додати ще томатів, за бажанням.

Приготування:
1. Хвости ріжемо по суглобу. Попасти - не проста задача.
2. Обсмажуємо шматки до рум'яності. Відкладаємо.
3. Обсмажуємо по черзі, додаючи прямо у каструлю, довільно нарізані моркву, цибулю, селеру та часник (!останнім).
4. Додаємо гриби, кладемо хвости, заливаємо вином і даємо йому закипіти.
5. Додаємо трохи рідини чи бульйону, сіль та перці за смаком.
6. Все накриваємо пергаментом. Можна навіть у 2 шари. Вирізаємо, як сніжинку – це потрібно, щоб волога не виходила.
7. Накриваємо кришкою і на повільному вогні тушкуємо 6-7 годин. При необхідності додаємо води, в міру випаровування рідини. Коли хвости стануть неймовірно м’які, страва готова. Перевіряємо соус на смак і доводимо до смаку сіллю. Трішечки уварюємо. Якщо треба, зайвий жир знімаємо ложкою, загущуємо соусом Ру.
8. Подаємо шматками разом с соусом.

На гарнір можна зробити пюре з батату:
1. Батат очищаємо, нарізаємо довільно, трішечки обсмажуємо на олії, додаємо води під рівень картоплі і під кришкою томимо 30-35 хвилин.
2. Коли батат став м’яким, перетираємо його, як пюре, долаємо сіль, вершки або молоко і вершкове масло.

Все! Можна смачно їсти!

Автор: Богданна Рибак