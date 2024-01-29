Як правильно смажити заморожену їжу: ви точно не знаєте всі деталі

Зручні та прості у приготуванні напівфабрикати приходять на допомогу, коли бракує часу або просто ліньки стояти біля плити. Купити готові продукти нескладно, однак їх приготування передбачає кілька важливих нюансів.

Напівфабрикати позбавляють нас необхідності довго стояти біля плити. Це справжній порятунок для сучасного швидкого темпу життя, адже вони істотно економлять час і дозволяють подарувати рідним смачну і ситну страву.

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Як смажити заморожені котлети

Напівфабрикати смажаться дуже швидко і легко, але щоб вони вийшли смачні, готувати їх потрібно правильно. Допоможуть у цьому кілька простих секретів.

Особливо смачно, коли все просто / Фото unsplash

Головний секрет апетитних котлет – розпечена олія. Тому не поспішайте викладати котлети на сковороду. Дочекайтеся, поки на поверхні олії не з’являться бульбашки і вона почне злегка потріскувати. Тепер можна акуратно розкласти котлети.

Ні в якому разі не розморожуйте напівфабрикати перед приготуванням, інакше вони втратять форму. Зануривши їх в олію, обсмажте їх з кожного боку по 5 – 6 хвилин. Готові страви потрібно запікати на середньому вогні. Не поспішайте перевертати котлети, дочекайтеся, поки скоринка рівномірно підрум’яниться.

Як готувати заморожені сирники

Для приготування заморожених сирників розігрійте пательню та влийте туди трішки олії або вершкового масла. Їх потрібно викласти так, щоб вони не торкались один одного.

Смажте їх на середньому вогні 7 – 10 хвилин. Після того, як утворилась рум'яна скоринка, потрібно перевернути сирники на інший бік і смажити ще 5 хвилин.

Скільки потрібно готувати заморожені млинці

Розігрійте сковорідку, викладіть напівфабрикати та одразу зменшіть вогонь. Обсмажуйте їх впродовж 5 – 7 хвилин до утворення рум'яної скоринки. За потреби тушкуйте під кришкою ще декілька хвилин. Готові млинці змастіть сметаною чи соусом.

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