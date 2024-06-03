Результат буде як на картинці: дієві підказки, які допоможуть правильно посмажити картоплю

Смажена картопля – доволі частий гість на наших столах. Але її приготування насправді не такий простий процес, яким може здаватися.

Для того, щоб посмажити картоплю та отримати ідеальний результат, потрібно виконати кілька простих дій. Часто їх уникають, а потім скаржаться на пательню чи пригорілу картоплю.

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Правильна нарізка

Нарізка картоплі – один із головних факторів, які впливають на результат. Потрібно потурбуватися, щоб шматочки були однакової форми та розміру. Інакше частина з них пригорить, а інша залишиться сирою.

Замочування

Перед початком приготування почищену картоплю треба замочити у холодній воді мінімум на 30 хвилин, а ще краще – на годину. У такий нехитрий спосіб ми позбудемося зайвого крохмалю, через який картопля у процесі приготування може перетворитися на кашу.

Прибираємо зайву вологу

Далі потрібно злити рідину та викласти картоплю на паперові рушники. Зайва волога – один з найбільших ворогів смаженої картоплі.

Окрім того, мокра картопля при викладанні на пательню спровокує бризки гарячої олії. Це не лише вплине на смак страви, а й може загрожувати опіками.

Як смажити картоплю

Пательня повинна бути добре розігріта, олія – теж. Шкодувати олії не потрібно, при смаженні картоплі вона почне швидко випаровуватися.

Вкладати картоплю потрібно у 2 – 3 шари, але не більше. Чим менше бульби на пательні, тим кращим та акуратнішим буде результат.

Поки нижній шар добре не просмажиться, перемішувати картоплю не потрібно. Також не варто накривати пательню кришкою, якщо ви прагнете отримати хрустку скоринку.

Що стосується солі та перцю, то їх потрібно додавати на фінальному етапі приготування.