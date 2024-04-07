Такої соковитої ви не їли в жодному ресторані: як правильно смажити тріску
7 квітня 2024, 10:55Читать новость на русском
Джерело:Meat & Veggies
Часто тріску запікають з овочами, роблять із неї смачні рулетики, котлети та соте. Проте радимо її посмажити – риба буде дуже соковитою.
Щоб втілити цей рецепт, вам потрібні лише риба, пательня та творчий настрій. Спробуйте – це нереально смачно.
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Смажена тріска
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
– 450 грамів філе тріски;
– дрібка солі та перцю;
– 2 столові ложки масла;
– 3 зубчики часнику;
– гілочка чебрецю;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка олії. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Філе тріски обсушіть паперовими рушниками, посоліть і притрусіть перцем. Переверніть і зробіть те саме з іншого боку.
- Розігрійте на пательні на середньому вогні олію. Коли закипить, викладіть філе, посмажте його 5 хвилин, після чого переверніть та обсмажте інший бік. Викладіть на пательню масло.
- Почистьте часник і розчавіть зубчики великим ножем або пресом. Викладіть їх на пательню та обсмажте разом із рибою. Додайте гілочку чебрецю.
- Зменште вогонь. Смажте ще 2 – 3 хвилини. Поливайте філе маслом, в якому воно смажиться.
- Вичавіть сік лимона та полийте ним викладену на тарілку готову рибу.