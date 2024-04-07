Щоб втілити цей рецепт, вам потрібні лише риба, пательня та творчий настрій. Спробуйте – це нереально смачно.
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Смажена тріска
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Філе тріски обсушіть паперовими рушниками, посоліть і притрусіть перцем. Переверніть і зробіть те саме з іншого боку.
- Розігрійте на пательні на середньому вогні олію. Коли закипить, викладіть філе, посмажте його 5 хвилин, після чого переверніть та обсмажте інший бік. Викладіть на пательню масло.
- Почистьте часник і розчавіть зубчики великим ножем або пресом. Викладіть їх на пательню та обсмажте разом із рибою. Додайте гілочку чебрецю.
- Зменште вогонь. Смажте ще 2 – 3 хвилини. Поливайте філе маслом, в якому воно смажиться.
- Вичавіть сік лимона та полийте ним викладену на тарілку готову рибу.