Окрім цього, у тісто можна додати сік зі шпинату – тоді буцики будуть зелені. А буряковий сік пофарбує їх у рожевий колір.

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Буцики – старовинний рецепт

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,3 чайної ложки соди;

– 2 третини чайної ложки оцту;

– 150 мілілітрів молока;

– 50 грамів масла 82%.

Приготування:

Просійте борошно в миску. Додайте до нього соду, погашену оцтом. Далі влийте тепле молоко та всипте сіль. Замісіть тісто. Додайте до тіста розм'якшене масло і замісіть іще раз. За потреби додайте борошно – тісто не повинно прилипати до рук. Залиште його на 30 хвилин, накривши рушником. Дошку або стільницю посипте борошном. Викладіть на неї тісто, розкачайте його завтовшки 3 міліметри та наріжте квадратиками. Кожен квадратик складіть удвоє та защіпніть два його кутики. Вкиньте буцики в каструлю з окропом та варіть, поки не спливуть. Потім розігрійте на пательні масло, викладіть відварені буцики та обсмажте з обох боків.

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