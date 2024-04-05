Окрім цього, у тісто можна додати сік зі шпинату – тоді буцики будуть зелені. А буряковий сік пофарбує їх у рожевий колір.

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Буцики – старовинний рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Просійте борошно в миску. Додайте до нього соду, погашену оцтом. Далі влийте тепле молоко та всипте сіль. Замісіть тісто.
  2. Додайте до тіста розм'якшене масло і замісіть іще раз. За потреби додайте борошно – тісто не повинно прилипати до рук. Залиште його на 30 хвилин, накривши рушником.
  3. Дошку або стільницю посипте борошном. Викладіть на неї тісто, розкачайте його завтовшки 3 міліметри та наріжте квадратиками. Кожен квадратик складіть удвоє та защіпніть два його кутики.
  4. Вкиньте буцики в каструлю з окропом та варіть, поки не спливуть. Потім розігрійте на пательні масло, викладіть відварені буцики та обсмажте з обох боків.