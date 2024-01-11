Виявляється, не сіль: що потрібно додати до води, аби яйця легко чистилися

У кулінарії є безліч секретів, які неабияк спрощують життя господиням. Один із таких лайфхаків – зварити яйця так, щоб їх можна було легко почистити.

Легко розчаруватися, коли ви варите кілька яєць, і кожне з них важко почистити. Особливо, коли половина яйця застрягає в шкаралупі – її неможливо почистити і врешті від неї мало що залишається.

Не пропустіть Вся правда про кетчуп на українських полицях: як обрати натуральний продукт

Таке яйце ми точно не захочемо подавати на стіл. Якщо ви бажаєте уникнути подібних проблем з чищенням яєць, варто скористатися методами, які довели свою дієвість, хоча й мало кому відомі.

Як швидко очистити яйця

Ви любите їсти круто зварені яйця, але ненавидите їх чистити? Просто додайте трохи харчової соди у воду, в якій ви їх варите. Завдяки цьому шкаралупа легко зніметься з яйця і ви більше не витрачатимете білок.

Як правильно варити яйця / Фото unsplash

Харчова сода – це речовина, яка підвищує pH яєць. Це полегшує зняття оболонки. Додайте чайну ложку харчової соди у воду і варіть яйця, як зазвичай – 6 – 12 хвилин.

Спосіб 1. Коли яйця зваряться, залиште їх остигати. Для посилення ефекту додайте половину чайної ложки соди. Потім починайте знімати шкірку. Готовий!

Спосіб 2. Цей метод підійде, якщо вам потрібно почистити багато яєць і ви не хочете, щоб це зайняло весь день. Зваріть яйця з водою і содою. Коли вони зваряться, покладіть їх у каструлю з крижаною водою. Накрийте кришкою і трохи збовтайте. Потім очистіть яйця під проточною водою.