Шкаралупа відпаде сама: як швидко почистити яйця, не замазуючи руки

Очищення зварених круто яєць часто може бути виснажливою справою, особливо коли ви маєте справу з великою кількістю. Інколи шкаралупа щільно прилипає до яєчного білка, тому її важко видалити, не пошкодивши яйце. На щастя, є прості методи, які можуть полегшити цей процес.

Яйця, зварені на круто, є обов’язковою частиною багатьох страв, але почистити їх іноді буває проблематично. Однак причин для хвилювання немає. Є кілька перевірених хитрощів, які зроблять це завдання набагато легшим.

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Як почистити зварені круто яйця

Яйця, зварені на круто, є надзвичайно універсальним інгредієнтом, який можна використовувати як основу для багатьох рецептів. Почистити їх може бути складно, особливо, якщо вони свіжі.

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Просто помістіть варене яйце в склянку і залийте його холодною водою. Потім кілька секунд енергійно струсіть склянку, накривши верх рукою. Після такої процедури шкаралупа повинна відійти від яйця без проблем, практично цілим шматком.

Цей трюк заснований на різниці температур. Холодна вода змушує шкаралупу стискатися, а яєчний білок розширюватися. Це робить оболонку м’якшою та гнучкішою, що полегшує її видалення.

Універсальний інгредієнт / Фото unsplash

Хитрощі для чищення яєць

Окрім описаного вище трюку, існує кілька інших способів полегшити очищення варених яєць. Злегка постукайте по яйцю ложкою, а потім просуньте її під шкаралупу. Необхідно провести ложкою по яйцю. Так можна видалити майже всю шкаралупу за один раз.

Ще один чудовий спосіб – у киплячу воду додайте столову ложку оцту. Він розм’якшить шкаралупу, що полегшить її видалення з яйця. Або після варіння покатайте яйце руками по рівній поверхні, щоб шкаралупа розкололася. Після цього шкаралупа буде добре подрібнена і повинна легко відділятися від яєчного білка.

Найпростіше почистити не дуже свіжі яйця. Чим старше яйце, тим м'якша і гнучкіша шкаралупа. Однак, якщо ми хочемо використовувати свіжі яйця, добре вийняти їх із холодильника перед приготуванням і залишити на кілька годин за кімнатної температури.

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