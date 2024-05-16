Вона не підійде навіть для десертів: яку полуницю краще не купувати

Незабаром літо, а разом з ним настає пора для смачних сезонних продуктів. На прилавках вже з’явилися перша полуниця. Яку ягоду найкраще обрати для приготування апетитних страв?

Сезон полуниці починається в травні і закінчується в липні. Саме тоді ягоди найкращі на смак. Вони солодкі, соковиті та надзвичайно ароматні. Однак все залежить від сорту, методу вирощування, зберігання та навіть транспортування.

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Як вибрати солодку полуницю

Травень – місяць, коли з’являються перші літні плоди. Купити полуницю можна в магазині, на ринку або в супермаркеті, але найчастіше вона у цей час імпортна. Така полуниця не найсмачніша.



Така соковита / Фото Unsplash

Як вибрати солодку полуницю Подивіться на ягоду. Вона повинна бути твердою та насичено червоною. Якщо ягоди білуваті або зелені, то вони ще незрілі. Така полуниця водяниста і несмачна.

Яку полуницю краще не купувати

При виборі полуниці в магазині чи на ринку існує кілька ознак, на які варто звернути увагу. Якщо на полуниці присутні значні білі або зелені ділянки, це свідчить про її недостиглість. Така ягода може бути твердою та кислою. Іноді надмірно великі полуниці можуть бути менш смачними та ароматними, оскільки великий розмір може бути результатом використання різноманітних стимуляторів росту або засобів для збільшення врожайності.

Якісна полуниця має виразний, солодкий аромат. Якщо ягоди майже не пахнуть, це може свідчити про їх низьку якість або про те, що вони були зібрані задовго до дозрівання.

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