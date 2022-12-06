Не робіть цього ніколи: як неправильне вимочування сухих грибів може погубити продукт

Сушені гриби – це справжній скарб, особливо, коли вони з власної колекції. На жаль, часто їх неправильно вимочують, внаслідок чого ваша страва страждає, а зусилля стають марними.

Наближаються свята, а отже, ми поволі будемо готувати запаси, які зробили завдяки грибному "полюванню". Сушені гриби – це справжній кулінарний подарунок, але з ним потрібно поводитися дуже обачно, щоб результати вашої важкої праці не зійшли нанівець.

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Як потрібно вимочувати сушені гриби

Грибна підливка або грибний суп – це справжні зірки святкових зимових столів. Аби все вийшло дуже смачним, а гриби віддали свій смак та аромат, їх потрібно правильно вимочувати.

Один з головних інгредієнтів Різдва / Фото Canva

Перш ніж опускати гриби у воду, потрібно дуже ретельно перевірити, щоб на них не було молі або цвілі. Про неправильне зберігання не йдеться – таке трапляється у всіх, навіть якщо ви попіклувалися про те, щоб грибам нічого не загрожувало.

Після цього гриби потрібно помити під проточною водою. Лише після цього їх потрібно замочити у теплій воді, яка має покривати гриби. Дехто кладе гриби у крижану воду, але це неправильно, адже в такий спосіб розтягне процес на дуже довгий час. Що стосується кип'ятку, то в ньому гриби не можна замочувати у жодному разі – так вони ще більше затверднуть.

Час замочування грибів – приблизно 3 години. Усе залежить від їх розміру, для маленьких може бути достатньо й 1 – 2 годин.