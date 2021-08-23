Як правильно заморожувати овочі на зиму: кабачки, баклажани, квасоля і зелень

Настав час робити заготовки на зиму, а саме заморожувати овочі та зелень, щоб смакувати ними цілий рік. Кулінарка Ліза Глінська поділилася кількома порадами, щоб правильного заморожування популярних овочів.

Як правильно заморожувати кабачки

Ретельно помийте кабачки, просушіть на шарі паперового рушника. Почистіть та видаліть насіння зі старих кабачків, з молодих нічого зрізати не потрібно.

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Наріжте овочі кубиками 1,5х1,5 сантиметри та розкладіть по харчових контейнерах або пакетах із застібкою. Відправте в морозилку.

Як правильно заморожувати баклажани

Щоб після довгого зберігання та заморозки баклажани залишалися смачними їх потрібно попередньо термічно обробити.



Заморожені овочі / Фото Апостроф

Наріжте баклажани кружечками завтовшки 8 міліметрів та обсмажте в невеликій кількості олії. Викладіть на шар паперового паперу, щоб позбутися зайвого жиру.

Також можна запекти їх в духовці. Готові баклажани розкладіть на дошку та відправте в морозилку. Коли вони замерзнуть перекладіть для зберігання в контейнер або зіп-пакет.

Як правильно заморожувати солодкий перець

Для заморожування цілого перцю видаліть серединки, бланшуйте його в окропі та охолодіть в холодній воді. Обов'язково витріть їх паперовим рушником, щоб видалити вологу.

Поскладайте перець один в одних та загорніть в харчову плівку. Зберігайте перець в харчових контейнерах.

Для заморожування перцю шматочками: видаліть серединки, просушіть паперовим рушником та наріжте. Зберігайте в харчових контейнерах або зіп-пакетах.

Як правильно заморожувати стручкову квасолю

Помийте квасолю, зріжте хвостики та розкладіть на шар паперового рушника. Наріжте її на шматки по 4 сантиметри та викладіть на дошку. Заморозьте квасолю та перекладіть на зберігання в контейнер.

Як правильно заморожувати зелень

Ретельно помийте зелень, перекладіть її на шар паперового рушника. Наріжте зелень ножем та перекладіть до зіп-пакету. Цілі пучки зелені теж можна заморожувати в пакети, але слід видавити з них зайве повітря перед морозилкою.



Зелень / Фото Кухар

Заморожувати можна будь-яку зелень: від петрушки та кропу, до м'яти і базиліку.

Зберігатися заморожені овочі можуть протягом року, аж до наступного літа. Щоб приготувати такі овочі не обов'язково їх попередньо розморожувати.