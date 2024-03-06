Збереження якості та смаку: чи можна ставити гарячий суп в холодильник

Приготування великої каструлі улюбленого супу – чудовий спосіб мати смачну страву під рукою. Але варто знати, як охолодити страву, щоб зберегти її смак та якість якомога довше.

Одне з поширених запитань серед тих, хто піклується про безпеку і смак страв, – це можливість ставити гарячий суп безпосередньо в холодильник. Чи можна це робити, чи є в цьому ризики і як правильно помістити гарячий суп до холодильника, не псуючи його.

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Що станеться, якщо поставити гаряче у холодильник

Розміщення гарячих продуктів безпосередньо в холодильнику може підвищити внутрішню температуру приладу до потенційно небезпечного рівня. Це загрожує іншим швидкопсувним продуктам, які зберігаються всередині.

Так працює другий закон термодинаміки: тепло завжди буде перетікати від гарячого до холодного. Поміщення гарячого супу в холодне середовище означає, що тепло передається холоднішим об’єктам у холодильнику, таким як молоко, м’ясо чи сир, потенційно нагріваючи їх до небезпечної температури.

Смачний суп, який важливо правильно зберігати / Фото unsplash

Як цього уникнути

Дайте супу, рагу або іншим гарячим стравам охолонути на плиті або стільниці приблизно впродовж години. Після цього їх можна безпечно перенести в холодильник.

Велику каструлю з такими продуктами, як суп, слід розділити на невеликі порції та покласти в неглибокі контейнери, перш ніж поставити в холодильник.

Як швидко охолодити продукти

Холодильник може швидко охолодити продукти, навіть гарячі, але ви можете прискорити процес зниження температури за допомогою цих порад. Як ми вже зазначали краще розділити суп на порції та помістити в окремі контейнери. Це дозволить їжі швидше охолонути в холодильнику.

Якщо вам потрібно швидше охолодити продукти перед зберіганням у холодильнику, ви можете помістити менші контейнери з продуктами в ємність з льодом або опустити їх під холодну воду.

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