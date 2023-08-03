Не робіть так ніколи, щоб не зіпсувати білі гриби
Джерело:Тег
Плануєте заготувати білі гриби на зиму, аби потім готувати смачні юшки та підливи до столу, але не знаєте як зробити це правильно? У нас є кілька цінних порад.
Ми розповімо як обирати гриби від етапу зрізання їх у лісі до заготівлі вдома. Так продукт буде не тільки корисним та смачним, ай безпечним до вживання.
Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері
Як правильно чистити білі гриби
- Після зрізу грибів у лісі ретельно огляньте його на наявність видимих пошкоджень структури, слідів від комах або гнилі.
- Далі розпочинаємо чищення ніжки. Саму нижню частину потрібно повністю видалити з-за великого скупчення бруду. Місце зрізу оглядають на наявність ходів від черв’яків. Якщо вони є у великій кількості, гриб краще викинути.
- Наступним етапом є огляд нижній частині капелюшки. Його потрібно обережно очистити від хвої, моху і трави.
- Білі гриби потрібно промити відразу після прибуття додому. Використовуйте прохолодну проточну воду та маленьку щіточку.
- Замочувати білі гриби не потрібно, це тільки нашкодить смаку та структурі продукту.
- Далі гриби сушать за допомогою рушника або паперу.
Чистка білих грибів для сушіння
Продукт ретельно очищають від бруду за допомогою щітки. Також його протирають ганчіркою або вологим рушником. В жодному разі не замучуйте гриби, вони вбирають вологу, як губка. Збирати гриби краще далеко від населених пунктів і доріг: продукт вбирає шкідливі речовини.
Гриби заборонено їсти людям зі слабким шлунком і індивідуальною непереносимістю. Також не можна давати їх маленьким дітям.