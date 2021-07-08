Як правильно збити вершки для десерту: влучні поради та лайфхаки від кондитера

Відома українська кондитерка розповіла, як правильно збивати вершки, якими вони бувають та, що робити, коли ви їх перебили. Ці корисні поради необхідній кожні господині, адже вершки доволі примхливий продукт.

Види вершків

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Ліза Глінська зізналася, що використовує тільки тваринні вершки, та радить їх іншим. Тваринні вершки поділяються на:

9 – 15 % – це вершки для напоїв, кави, коктейлів, желе та заварного крему;

– це вершки для напоїв, кави, коктейлів, желе та заварного крему; 18 – 25% – вершки для пюре та соусів;

– вершки для пюре та соусів; 30 – 35% – вершки для збивання, адже в них достатньо жирів, щоб маса була щільною та стабільною.

Попри відсотки жирності у вершках ніякому разі не повинно бути сухого молока, рослинних жирів, барвників, ароматизаторів та стабілізаторів.



Вершки для десерту 33% жирності / Фото Гранд кулінар

Ступені збивання вершків

Існує три ступені збивання вершків:

м'які;

середні;

стійкі.

М'які піки – проведіть вінчиком по поверхні вершків, на ній має залишитися малюнок.

Середні піки – після вінчика залишаються досить чіткі малюнки, але самі вершки не достатньо добре тримають форму.



Стійкі піки вершків / Фото Шеф

Стійкі піки – вершки стійкі, тримають форму на вінчику та не стікають з нього.

Як правильно збивати вершки

Збивайте вершки холодними. Додатково охолодіть вінчик та посуд в якому будете їх готувати. Збивайте вершки на постійній середній швидкості. Краще збивати вершки невеликими порціями по 200 – 500 мілілітрів.



Ідеально збиті вершки / Фото Едім

Що робити, якщо вершки не збиваються?

Відправте їх в морозилку на 15 хвилин.

Що робити. якщо ви перебили вершки?

Якщо вершки при збиванні згорнулися та стали схожими на сирні грудки, спробуйте додати до них 1 – 2 столові ложки свіжих вершків, щоб відновити текстуру та повернути гладкість масі.