Як обрати солодкий і спілий ананас на Новий рік: топ-3 правил, які завжди працюють

Новорічний стіл завжди заповнений неймовірно смачними наїдками. Серед улюблених смаколиків є соковитий ананас. Як його обрати та не помилитися?

Фрукти – важливе доповнення до будь-якого свята, а ананас – незамінний на зимові свята, адже це такий собі солодкий спогад про літо. Проте, обираючи ананас для новорічного столу, важливо знати деякі тонкощі.

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Як має виглядати стиглий ананас

Перш за все, зверніть увагу на зовнішній вигляд ананаса. Вибирайте той, який має яскраву золотаву шкірку з зеленим відтінком. Такий ананас зазвичай дозріває на сонці і має природню солодкість. Перевірте нижню частину ананаса, яку також називають основою ананаса. Він повинен мати приємний жовтий колір, з деякими видимими зеленими частинами або без них.

Такий солодкий фрукт / Фото unsplash

Ананас часто не має запаху, коли він холодний. Отже, якщо ананас відповідає всім іншим критеріям стиглості, але холодний, коли ви його берете, щоб відчути, він може не мати особливого запаху.

Запах – дуже важливий

Ананаси, що готові до споживання, володіють насиченим ароматом. Це аромат свіжості та солодкості. Проте тут є важливий момент. Ананас часто не має запаху, коли він холодний. Отже, якщо ананас відповідає всім іншим критеріям стиглості, але холодний, він може не мати особливого запаху. Але це не означає, що він не дозрів.

Як обрати солодкий ананас

Обирайте середнього розміру ананас, який важчий за свій розмір. Це говорить про те, що він заповнений соком та має стиглу м'якоть. Солодкі ананаси можна визначити за їх верхніми листочками. Якщо вони легко відділяються при легкому тяганні, це свідчить про стиглість.

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