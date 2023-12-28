Пляшки з шампанським можуть виглядати як оригінал, але не матимуть того самого вишуканого смаку та аромату. Як визначити справжнє шампанське від підробки і не ризикувати під час святкового застілля?

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Що таке справжнє шампанське

Згідно із законом, на етикетці може бути напис "Шампанське" тільки у напою, який виготовлений у Шампані (регіон у Франції). Крім цього напису, оригінальне шампанське має дротяну пробку з коркового дерева.

Швейцарське місто Шампань, яке так позначало своє рідне вино, програло суд за право використання назви. Навіть Ів Сен Лоран був змушений змінити назву парфумів з "Champagne" на таке, яке не асоціюється зі справжнім шампанським із Шампані.

Святковий напій / Фото unsplash

Як визначити підробку

Справжнє шампанське — це результат подвійного бродіння, насиченого вуглекислотою, якому нікуди вийти. У пляшці зі справжнім ігристим тиск утричі вищий, аніж в автомобільній шині. Через це під час відкоркування і присутній ефект вибуху.

За бульбашками, які з'являються після вибуху, і визначають справжність напою. Щоб визначити підробку, слід звернути увагу на бульбашки після розкорковування пляшки: якщо вони великі, схожі на піну звичайної газованої води та швидко виходять, отже, у вашому келиху фальсифікат.

Коли та хто почав пити шампанське на Новий рік

Традиція святкування Нового Року з шампанським поширилася по всьому світу впродовж XIX – XX століть. Цей іскристий напій символізує святковість і розкіш, і тому його стали пов'язувати саме із святковими заходами, включно зі святкуванням Нового Року.

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