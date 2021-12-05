Як приготувати бісквіт: швидкий рецепт для тортів
5 грудня 2021 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Талановитий український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидкого бісквіта. Шеф й сам готує тільки такі бісквітні коржі, тому рецепт перевірений.
Існує безліч рецептів бісквітів, але цей особливий. Адже він тонкий і пухкий, через те, що випікають його на великому деко. Такі бісквітні коржі можна використовувати у рецептах тортів, які перемащуються різними кремами.
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Рецепт простого бісквіта
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 5
Бісквіт / Фото Ярославського
– 5 сирих курячих яєць;
– 130 грамів цукру;
– 110 грамів борошна;
– 20 грамів крохмалю.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів.
- Вкрийте деко шаром пергаменту та змастіть його вершковим маслом.
- Для випікання шеф-кухар обрав велике деко – розміром 30/42 сантиметри.
Приготування бісквіта / Фото Ярославського
- Збийте яйця з цукром в щільну піну. Збивайте на середніх обертах 10 – 12 хвилин.
- Окремо змішайте крохмаль та борошно.
- Додавайте суміш в яєчну масу через сито, та в 4 – 5 етапів обережно помішуючи ложкою.
Приготування бісквіта / Фото Ярославського
- Вилийте частину тіста на деко та випікайте бісквіт 10 хвилин.
Приготування бісквіта / Фото Ярославського
- Готовий бісквіт дістаньте з духовки та накрийте рушником.
- Через 20 хвилин він буде готовий до подальшого використання. Смачного!
Відеорецепт приготування швидкого бісквіта: