Як приготувати бісквіт: швидкий рецепт для тортів

Талановитий український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидкого бісквіта. Шеф й сам готує тільки такі бісквітні коржі, тому рецепт перевірений.

Існує безліч рецептів бісквітів, але цей особливий. Адже він тонкий і пухкий, через те, що випікають його на великому деко. Такі бісквітні коржі можна використовувати у рецептах тортів, які перемащуються різними кремами.

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Рецепт простого бісквіта

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 5



Бісквіт / Фото Ярославського

– 5 сирих курячих яєць;– 130 грамів цукру;– 110 грамів борошна;– 20 грамів крохмалю.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів.

Вкрийте деко шаром пергаменту та змастіть його вершковим маслом.

Для випікання шеф-кухар обрав велике деко – розміром 30/42 сантиметри.



Приготування бісквіта / Фото Ярославського

Збийте яйця з цукром в щільну піну. Збивайте на середніх обертах 10 – 12 хвилин.

Окремо змішайте крохмаль та борошно.

Додавайте суміш в яєчну масу через сито, та в 4 – 5 етапів обережно помішуючи ложкою.



Приготування бісквіта / Фото Ярославського

Вилийте частину тіста на деко та випікайте бісквіт 10 хвилин.



Приготування бісквіта / Фото Ярославського

Готовий бісквіт дістаньте з духовки та накрийте рушником.

Через 20 хвилин він буде готовий до подальшого використання. Смачного!

Відеорецепт приготування швидкого бісквіта: