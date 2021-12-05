Як приготувати бісквіт: швидкий рецепт для тортів

5 грудня 2021 , 13:51
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Талановитий український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидкого бісквіта. Шеф й сам готує тільки такі бісквітні коржі, тому рецепт перевірений.

Існує безліч рецептів бісквітів, але цей особливий. Адже він тонкий і пухкий, через те, що випікають його на великому деко. Такі бісквітні коржі можна використовувати у рецептах тортів, які перемащуються різними кремами.

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Рецепт простого бісквіта

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 5


Бісквіт / Фото Ярославського

Інгредієнти:
 – 5 сирих курячих яєць;
 – 130 грамів цукру;
 – 110 грамів борошна;
 – 20 грамів крохмалю.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів.
  1. Вкрийте деко шаром пергаменту та змастіть його вершковим маслом.
  1. Для випікання шеф-кухар обрав велике деко – розміром 30/42 сантиметри.


Приготування бісквіта / Фото Ярославського

  1. Збийте яйця з цукром в щільну піну. Збивайте на середніх обертах 10 – 12 хвилин.
  1. Окремо змішайте крохмаль та борошно.
  1. Додавайте суміш в яєчну масу через сито, та в 4 – 5 етапів обережно помішуючи ложкою.


Приготування бісквіта / Фото Ярославського

  1. Вилийте частину тіста на деко та випікайте бісквіт 10 хвилин.


Приготування бісквіта / Фото Ярославського

  1. Готовий бісквіт дістаньте з духовки та накрийте рушником.
  1. Через 20 хвилин він буде готовий до подальшого використання. Смачного!

Відеорецепт приготування швидкого бісквіта:

 

Автор: Богданна Рибак