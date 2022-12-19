Це захочуть навіть діти: брюссельська капуста в апельсиновому соку
19 грудня 2022, 21:52Читать новость на русском
Джерело:haps
Брюссельську капусту важко назвати улюбленицею дітей. Втім, усе залежить від приготування – деякі рецепти здатні робити дива навіть із дитячим апетитом.
Брюссельська капуста дуже багата на вітаміни та мінерали, тож немає нічого дивного у тому, що всі батьки намагаються приготувати цей продукт у різний спосіб, аби лиш діти його їли. У цьому випадку на допомогу може прийти особливий рецепт смаження капусти, адже яка дитина не любить апельсинового соку?
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Рецепт брюссельської капусти в апельсиновому соку
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Поєднання смаку та користі / Фото Beszamel
Інгредієнти:
- 25 "голівок" брюссельської капусти;
- стакан апельсинового соку;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- 2 цибулини;
- столова ложка цедри апельсина.
Приготування:
- Брюссельську капусту миємо та розрізаємо на половинки.
- Розігріваємо сковорідку, викладаємо капусту зрізом вниз та поливаємо соком.
- Коли сік випарується, додаємо масло, цедру, нарізану цибулю та смажимо ще 2 хвилини.
- Як тільки капуста стане гарного рум'яного кольору – знімаємо з пательні та подаємо до столу.
Смачного!