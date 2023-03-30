Гості точно попросять рецепт: чизкейк з двома видами шоколаду
30 березня 2023, 19:26Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Ніжний чизкейк, доповнений яскравими шоколадними нотками – це задоволення, перед яким просто неможливо встояти. Якщо ви хочете вразити своїх гостей та змусити буквально вимолювати рецепт, то обов'язково приготуйте цей десерт.
Чизкейк з двома видами шоколаду та апельсиновою цедрою створить святкову атмосферу на вашому столі. Завдяки насиченому та кремовому смаку цей десерт перетворить на справжнє свято навіть звичайне кавування.
Цікаво Італійський вечір вдома: як приготувати пасту Болоньєзе з курячим фаршем і томатами
Рецепт чизкейка з білим і темним шоколадом
Час: 2 години
Порцій: 5
Довершений десерт / Фото prakty kulinarni
Приготування:
- Печиво ретельно подрібніть та з'єднайте з розтопленим маслом. Роз'ємну форму (23 – 24 сантиметри) застеліть папером для випічки, викладіть печення та притисніть його до дна форми. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 6 хвилин.
- Сир викладіть в миску разом з маскарпоне, додайте пудинг і цукор, вбийте яйця, влийте вершки та перемішати до з’єднання інгредієнтів.
- Додайте апельсинову цедру і розтоплений білий шоколад та перемішайте. Гіркий шоколад дрібно порубайте, додайте до сирної маси та акуратно перемішайте.
- Поставте в розігріту до 150 градусів духовку. Випікайте 1 годину 25 хвилин та охолодіть в духовці.
- Остиглий шоколадний чизкейк за бажанням прикрасьте шоколадними яйцями або іншим декором, перед нарізкою охолодіть у холодильнику.