Гості точно попросять рецепт: чизкейк з двома видами шоколаду

30 березня 2023, 19:26
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Джерело:

prakty kulinarni

Ніжний чизкейк, доповнений яскравими шоколадними нотками – це задоволення, перед яким просто неможливо встояти. Якщо ви хочете вразити своїх гостей та змусити буквально вимолювати рецепт, то обов'язково приготуйте цей десерт.

Чизкейк з двома видами шоколаду та апельсиновою цедрою створить святкову атмосферу на вашому столі. Завдяки насиченому та кремовому смаку цей десерт перетворить на справжнє свято навіть звичайне кавування.

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Рецепт чизкейка з білим і темним шоколадом

Час: 2 години
Порцій: 5

Довершений десерт / Фото prakty kulinarni

Приготування:

  • Печиво ретельно подрібніть та з'єднайте з розтопленим маслом. Роз'ємну форму (23 – 24 сантиметри) застеліть папером для випічки, викладіть печення та притисніть його до дна форми. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 6 хвилин.
  • Сир викладіть в миску разом з маскарпоне, додайте пудинг і цукор, вбийте яйця, влийте вершки та перемішати до з’єднання інгредієнтів.
  • Додайте апельсинову цедру і розтоплений білий шоколад та перемішайте. Гіркий шоколад дрібно порубайте, додайте до сирної маси та акуратно перемішайте.
  • Поставте в розігріту до 150 градусів духовку. Випікайте 1 годину 25 хвилин та охолодіть в духовці.
  • Остиглий шоколадний чизкейк за бажанням прикрасьте шоколадними яйцями або іншим декором, перед нарізкою охолодіть у холодильнику.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська