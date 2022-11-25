Гречка – це чудовий гарнір, який так смакує українцям та часто опиняється на наших столах. Втім, її можна поєднувати не лише з м'ясом та овочами – з гречки можна зробити неймовірний десерт!

Пряники – це особлива різдвяна традиція, якій ніколи не буде альтернатив. Для того, щоб свята вдалися, можна потренуватися робити пряники заздалегідь, або ж спробувати додати їм колориту, використавши інгредієнт, який ніколи не асоціювався у нас з десертами.

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Рецепт пряника з гречки

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 12

Готуємося до новинок на Різдво / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

біла гречана крупа – 250 грамів;

чорнослив – 16 штук;

1 літр води;

4 яйця;

5 столових ложок олії;

5 столових ложок кленового сиропу;

2 чайні ложки розпушувача;

спеції для пряників – 3 чайні ложки;

2 чайні ложки какао;

50 грамів мелених горіхів.

Приготування:

Гречку та чорносливи заливаємо водою. Варимо до готовності каші. Охолоджену кашу кладемо у блендер, додаємо яйця, кленовий сироп, олію, порошок для печива приправу для пряника, какао, мелені горіхи та збиваємо до однорідної консистенції. Викладаємо тісто у форму та випікаємо при температурі 180 градусів 45 хвилин. Після приготування даємо 10 хвилин на вистигання, пряник можна прикрасити шоколадом.

Смачного!