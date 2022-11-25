Коли гречка – це не просто гарнір: готуємо пряник, який здивує вас своїм смаком
25 листопада 2022 , 19:22Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Гречка – це чудовий гарнір, який так смакує українцям та часто опиняється на наших столах. Втім, її можна поєднувати не лише з м'ясом та овочами – з гречки можна зробити неймовірний десерт!
Пряники – це особлива різдвяна традиція, якій ніколи не буде альтернатив. Для того, щоб свята вдалися, можна потренуватися робити пряники заздалегідь, або ж спробувати додати їм колориту, використавши інгредієнт, який ніколи не асоціювався у нас з десертами.
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Рецепт пряника з гречки
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 12
Готуємося до новинок на Різдво / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- біла гречана крупа – 250 грамів;
- чорнослив – 16 штук;
- 1 літр води;
- 4 яйця;
- 5 столових ложок олії;
- 5 столових ложок кленового сиропу;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- спеції для пряників – 3 чайні ложки;
- 2 чайні ложки какао;
- 50 грамів мелених горіхів.
Приготування:
- Гречку та чорносливи заливаємо водою. Варимо до готовності каші.
- Охолоджену кашу кладемо у блендер, додаємо яйця, кленовий сироп, олію, порошок для печива приправу для пряника, какао, мелені горіхи та збиваємо до однорідної консистенції.
- Викладаємо тісто у форму та випікаємо при температурі 180 градусів 45 хвилин.
- Після приготування даємо 10 хвилин на вистигання, пряник можна прикрасити шоколадом.
Смачного!