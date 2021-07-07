Як приготувати дієтичне варення з малини без цукру: домашні рецепти
7 липня 2021 , 12:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У розпалі сезон малини. Щоб зберегти аромат ягід та куштувати взимку, пропонуємо приготувати варення. Як правильно – читайте у матеріалі.
Якщо ви дотримуйтесь здорового харчування та слідкуєте за фігурою, пропонуємо приготувати варення, яке виходить смачним та корисним. Його готують з додаванням лимонного соку, а цукор замінюють медом або готують без нього.
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Під час приготування варення рекомендують дотримуватись таких порад:
- ретельно мийте ягоди;
- варення готують у декілька етапів;
- обов'язково стерилізуйте посуд.
Брускета з малиновим варенням/ Фото Pexels
Як приготувати варення з малиною
- Час: 1 година
- Калорійність на 100 грамів: 59 ккал
– 2 – 2,5 кілограми малини;
– 100 мілілітрів води.
- Малину акуратно помийте.
- Викладіть ягоду у каструлю, додайте воду, доведіть до кипіння, протягом 10 – 15 хвилин. Зменште вогонь.
- На маленькому вогні варіть протягом години, періодично помішуючи, кожні 10 – 15 хвилин, збираючи піну.
- Зніміть з плити, вилийте у стерилізовані банки, щільно закрийте, залиште для охолодження.
Малинове варення/ Фото Freepik
Як приготувати варення з малиною, бананами
- Час: 30 – 40 хвилин
- Калорійність на 100 грамів: 59 ккал
– 1 кілограм малини;
– 1 лимон (сік);
– 2 – 3 банани.
- Малину помийте, подрібніть у блендері до стану пюре.
- Банани почистіть, наріжте кубиками.
- Лимон помийте, розріжте навпіл, вичавіть сік.
- У каструлю викладіть малинове пюре, додайте банани, лимонний сік, доведіть до кипіння.
- Зменште вогонь, варіть протягом 20 хвилин, періодично помішуючи, збираючи піну. Якщо бажаєте, щоб варення було густим – варіть протягом 30 – 40 хвилин.
- У стерилізовані банки вилийте варення, герметично закрийте, залиште для охолодження. Смачного!