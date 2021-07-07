Як приготувати дієтичне варення з малини без цукру: домашні рецепти

У розпалі сезон малини. Щоб зберегти аромат ягід та куштувати взимку, пропонуємо приготувати варення. Як правильно – читайте у матеріалі.

Якщо ви дотримуйтесь здорового харчування та слідкуєте за фігурою, пропонуємо приготувати варення, яке виходить смачним та корисним. Його готують з додаванням лимонного соку, а цукор замінюють медом або готують без нього.

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Під час приготування варення рекомендують дотримуватись таких порад:

ретельно мийте ягоди;

варення готують у декілька етапів;

обов'язково стерилізуйте посуд.

Брускета з малиновим варенням/ Фото Pexels

Як приготувати варення з малиною

Час: 1 година

1 година Калорійність на 100 грамів: 59 ккал

Малину акуратно помийте. Викладіть ягоду у каструлю, додайте воду, доведіть до кипіння, протягом 10 – 15 хвилин. Зменште вогонь. На маленькому вогні варіть протягом години, періодично помішуючи, кожні 10 – 15 хвилин, збираючи піну. Зніміть з плити, вилийте у стерилізовані банки, щільно закрийте, залиште для охолодження.

– 2 – 2,5 кілограми малини;– 100 мілілітрів води.

Малинове варення/ Фото Freepik

Як приготувати варення з малиною, бананами

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Калорійність на 100 грамів: 59 ккал

Малину помийте, подрібніть у блендері до стану пюре. Банани почистіть, наріжте кубиками. Лимон помийте, розріжте навпіл, вичавіть сік. У каструлю викладіть малинове пюре, додайте банани, лимонний сік, доведіть до кипіння. Зменште вогонь, варіть протягом 20 хвилин, періодично помішуючи, збираючи піну. Якщо бажаєте, щоб варення було густим – варіть протягом 30 – 40 хвилин. У стерилізовані банки вилийте варення, герметично закрийте, залиште для охолодження. Смачного!

– 1 кілограм малини;– 1 лимон (сік);– 2 – 3 банани.