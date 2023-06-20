Навіщо купувати готовий зефір у магазині, якщо можна власноруч приготувати його вдома без зайвих консервантів та загущувачів.

Читайте також Від історії до рецепта: готуємо справжній американський гамбургер

Готувати домашній зефір зовсім нескладно, а виходить натурально, в міру солодко і дуже смачно. У сезон полуниці зефір буде влучним десертом до столу.

Рецепт полуничного зефіру в шоколаді

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 11 штук

Інгредієнти для сиропу:

– 75 грамів полуничного пюре (близько 200 грамів полуниці);

– 140 грамів цукру;

– 50 грамів води;

– 5 грамів агар-агару;

– рожевий барвник (за бажанням).⠀ ⠀

Для меренги:

– 35 грамів яєчного білка;

– дрібка лимонної кислоти;

– 35 грамів цукру.⠀ ⠀

Для глазурі:

– 200 грамів шоколаду.

Приготування:

Для сиропу полуницю пробиваємо у блендері. Уварюємо до легкого загущення (або можна взяти готове полуничне пюре без цукру). До 75 грамів полуничного пюре додаємо 140 грамів цукру, воду, агар-агар, барвник і перемішуємо.

Ставимо на середній вогонь і помішуючи, доводимо до кипіння. Трохи зменшуємо вогонь і при постійному помішуванні тримаємо на плиті 4 – 5 хвилин.

Як тільки сироп довели до кипіння, до яєчного білка додаємо лимонну кислоту і починаємо збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово висипаємо 35 грамів цукру та збиваємо практично до стійких піків.

Продовжуючи збивати, тонкою цівкою вливаємо гарячий сироп (температура сиропу повинна бути 104 – 106 градусів). Після того, як влили весь сироп, збиваємо на максимальній потужності міксера пару хвилин, до легкого загущення.

Швидко перекладаємо масу в кондитерський мішок із насадкою та відсаджуємо половинки зефіру на пергамент.. Залишаємо при кімнатній температурі на декілька годин, а краще на ніч. ⠀⠀

Розтоплюємо шоколад у мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд або на водяній бані. Занурюємо у нього зефір (попередньо краще відправити його у морозилку на 1 годину), повертаємо на пергамент та ставимо у холодильник до застигання шоколаду. Зберігаємо у закритому контейнері.

Смачного!